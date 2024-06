Doctor Who saison 14 : que vaut le grand retour de la série culte sur Disney+ ?

Nouveaux visages, retour aux sources

Doctor Who, doyenne des séries de science-fiction pouvait difficilement mieux renaître qu’avec le casting de son nouveau Docteur : Ncuti Gatwa. L’acteur révélé par Sex Education se glisse sans mal dans ce rôle, et construit un Docteur drôle, attachant et dynamique, tout en gardant une part d’ombre encore sous-jacente.

Son alchimie avec la jeune Millie Gibson, alias Ruby Sunday, est d’ailleurs évidente, et participe à créer un duo moteur et enthousiasmant. L’actrice s’inscrit ainsi dans la droite lignée des compagnons du très populaire Onzième Docteur, incarné par Matt Smith, même si la série tend à ne pas s’attarder outre mesure sur la relation entre les deux protagonistes (et c’est vraiment dommage).

Un duo qui détonne

Une comparaison loin d’être anodine, puisque cette nouvelle saison convoque clairement l’héritage décomplexé de l’ère Smith, tout en cimentant un ton plus moderne et moins mélodramatique (pour le meilleur et pour le pire). Le Docteur n’affronte d’ailleurs aucun monstre « classique » de Doctor Who, et cette absence de Daleks ou Cybermen à l’horizon est un gros point fort de ce retour.

La grosse nouveauté est évidemment à retrouver du côté de la production, puisque Disney est désormais à la manœuvre aux côtés de la BBC. Pour un résultat très réussi : non seulement Davies semble avoir eu carte blanche, mais, avec un budget largement réhaussé, la série s’offre un production design et des effets spéciaux de qualité, tout en gardant les aspects traditionnellement kitsch inhérents à son ADN.

Le renouveau de Doctor Who, plus frais et méta

Voyage par étapes

Composée de seulement 8 épisodes (9 en comptant le très sympathique Spécial Noël), cette saison réussit en partie son coup, notamment avec ses premiers épisodes. En effet, passée une entrée en matière mineure, la série enchaîne les expériences enthousiasmantes et les thématiques variées, offrant sans doute une de ses saisons les plus éclectiques, marquée par une intrigante dimension méta.

D’un épisode quasi musical porté par la performance de la drag queen Jinkx Monsoon au terrifiant épilogue engagé de “Dot and Bubble”, en passant pas le très beau retour de Steven Moffat dans “Boom”, Doctor Who s’amuse et profite de ses nouveaux moyens pour explorer de nouveaux recoins de son vaste univers. Une fraîcheur qu’on avait clairement perdu de vue ces dernières années.

Attention fin d’épisode choquante

Suivant sa feuille de route établie par les conséquences du bref retour de David Tennant, Davies construit une saison moins sombre qu’à l’accoutumée. Le Docteur est avant tout motivé par son simple désir d’aventures, ce qui tranche avec les lourdes intrigues habituelles. La série s’autorise tout de même un étrange exercice de style avec « 73 Yards », épisode où le Docteur est quasi absent et qui flirte avec le thriller horrifique.

Une expérience sans doute incomplète, mais assez hypnotisante, qui démontre sans doute la plus grande qualité de cette saison. Marquée par une énergie folle, à l’image de son Docteur, celle-ci bouscule sans cesse les codes et les habitudes d’une série qui s’était quelque peu perdue ces dernières années. Une petite révolution à double tranchant, car à l’heure de vérité, cette méthode paraît soudainement s’essouffler.

« 73 Yards », la grande expérience superbe et frustrante à la fois

Doctor peut mieux faire

À force de multiplier les épisodes indépendants des autres, Davies torpille complètement ses intentions au long cours et la conclusion de sa saison. On a la fâcheuse impression que le placement des épisodes est complètement aléatoire jusqu’au final en deux parties, ce qui entache largement la tension qui entoure cette saison, quasi inexistante.

Un manque de tension également matérialisé par l’absence de confrontation entre le Docteur et ses compagnons (où est passée sa haine de la militarisation de UNIT ?). Et si on prend du plaisir à suivre les aventures hebdomadaires des protagonistes, aucune d’entre elles n’a de réelle conséquence sur le récit, et les deux fils rouges finissent par tomber complètement à plat dans le final.

On soupçonne Disney de vouloir faire un spinoff (et on souffle)

Sans grande révélation finale, le twist mystérieux de « 73 yards » ne trouve pas vraiment de réponse, et l’épisode 6 avec Jonathan Groff, annoncé comme un moment majeur de la saison, agit comme un filler de plus. Nul doute que beaucoup du travail de cette saison est de reposer des bases pour la suite, mais cette planification tend à être frustrante (à l’image de la toute dernière scène du final).

Davies semble s’être quelque peu reposé sur ses acquis, basant toute l’architecture de ces épisodes sur les épaules de Ncuti Gatwa et Millie Gibson pour rafraîchir une série fatiguée. Une stratégie payante en milieu de saison, moins au moment de conclure. Cela dit, Doctor Who a montré un incontestable regain de forme, qui ne demande qu’à être parfait dans une deuxième saison plus cadrée.

Tous les épisodes de la saison 14 (ou 1 selon la nouvelle numérotation) de Doctor Who sont disponibles sur Disney+ depuis le 22 juin 2024