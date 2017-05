The Orville : la nouvelle série de MacFarlane s'offre un trailer de l'espace

Seth MacFarlane se moque de tout et de tout le monde. Sa nouvelle série ne devrait pas décevoir les fans de cet éternel adolescent tête à claque.

Seth Macfarlane est l’un des génies comique américain. Genre de sale gosse irrévérencieux, il s’est d’abord illustré au petit écran avec les géniales séries Family Guy et American Dad. Son passage au 7e art s’est vu par la suite couronnée de succès par la réalisation de Ted, de sa suite et d’Albert à l’Ouest. Le monsieur a un goût prononcé pour la polémique comme en témoigne sa présentation des Oscars en 2013, jugée sexiste, raciste et homophobe. Mais il est comme ça. L’américain s’en fout et continue son petit bonhomme de chemin en proposant un humour toujours plus trash, débridé, sans concession, dans un excès prononcé. Le mec ne respecte rien ni personne. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Parce qu'il se moque tout haut de ce qu'on rit tout bas.

Du coup, quand le trailer de sa nouvelle série pointe le bout de son nez, on est comme des gamins devant une boite de pétard. On se dit que ça va être stupide, bruyant, décérébré mais plutôt jouissif.

The Orville , puisque c’est son joli nom se voudra comme une parodie de la série culte Star Trek. Un show qui le mettra en scène aux commandes d’un vaisseau interstellaire. Dans le rôle de l’éternel looser qu’il campe si bien, il devra composer avec un équipage haut en couleurs. Evidemment tout est prétexte pour une avalanche de gags bien gras, vulgaires, bref MacFarlenien. Produit par la FOX, le show devrait sortir à l'automne et devrait se voir composer de 13 épisodes.