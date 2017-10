Mindhunter révèle les secrets de ses effets spéciaux en vidéo

Avec Mindhunter, Netflix a frappé fort… et laissé David Fincher exercer le contrôle total qu’il désire quant à la composition de l’image.

L’histoire du cinéma compte nombre de cinéastes perfectionnistes à l’extrême, voire légèrement obsessionnels, le plus célèbre étant probablement Stanley Kubrick. Mais il semblerait que David Fincher ne soit pas loin derrière, ainsi qu’en témoigne la vidéo que voici.

On y découvre le travail effectué par les équipes de Mindhunter, souvent stupéfiant, et d’un niveau de détail plus qu’appréciable. En effet, outre les classiques maquillages de rails de traveling et autres joyeusetés finalement communes à beaucoup d’œuvres, c’est surtout la myriade d’effets destinés non seulement à animer le décor, mais également à parfaire la reconstitution, qui sidèrent.

Un soin maniaque déjà à l’œuvre sur Zodiac, qui avait permis au film de livrer une visite immersive de la fin des années 70. Si l’atmosphère de la série de Netflix est bien différente, on notera également combien ces techniques ont autorisé Fincher à tourner au maximum en décors réels, retouchés ensuite pour les faire correspondre avec le matériel urbain, la décoration ou l’architecture de l’époque.

Jusqu’à la forme des trottoirs, au lettrage des panneaux routiers, Mindhunter s’est efforcé de ressusciter la fin des seventies avec un certain génie.