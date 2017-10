David Fincher pousse un coup de gueule contre les cinémas multiplexes : "aujourd'hui, on va à l'abattoir"

Le réalisateur en a marre qu’on critique Netflix, que personne ne remette en cause l’expérience cinéma de nos jours et il le fait comprendre.

Alors qu'il est sûrement en pleine préparation de World War Z 2, David Fincher revient après trois ans d’absence et la sortie de Gone Girl. Le réalisateur fait son grand retour sur la petite lucarne avec Mindhunter. A l’occasion de l’arrivée de sa nouvelle série Netflix, le cinéaste a été interviewé par nos confrères de So Film.

David Fincher sur le plateau de Mindhunter

Interrogé sur la polémique Netflix et son statut de "fossoyeur de la salle de cinéma" pour certains, le réalisateur a défendu la plateforme et s’est violemment lâché sur les mutliplexes et l'expérience cinéma en général :

« Attendez… 70% des salles de cinéma sont d’une qualité médiocre. Je pense vraiment qu’on a touché le fond dans ce domaine. Et quand on me dit : "hey, des gens qui ont construit des multiplexes en béton et sans âmes vont faire faillite", franchement, ça m’est égal. Ce n’est pas ça, aller au cinéma. C’est juste un moyen de soutirer vingt dollars au public en lui montrant le dernier truc qu’a produit Hollywood.

David Fincher sur le tournage de Gone Girl avec Ben Affleck

Aujourd’hui, on va à l’abattoir. Entrez, BOUM ! Voici le film, merci, au revoir au suivant. C’est une version pervertie de ce en quoi je crois. Et aussi, quand des critiques français disent que pour que l’on considère un film comme un "vrai", il doit être vu dans une salle de cinéma, mais que cela signifie de le voir dans une salle merdique avec un écran minuscule et des enceintes qui grésillent, c’est n’importe quoi. Si Netflix fait fermer cette salle, ça ne me dérange pas du tout. »

Voilà quelque chose qui a le mérite d'être claire. Disponible en intégralité sur Netflix ce vendredi 13 octobre, Mindhunter racontera la vie de deux agents du FBI qui essayent de comprendre les motivations et le mode opératoire de ceux qu’ils appelleront « tueurs en séries » en interrogeant d’anciens serials-killers.