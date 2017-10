Ne vous rasez pas la moustache, la série Magnum revient

Il y a un moment, on va bel et bien finir par croire qu'Hollywood n'a plus aucune idée originale. A moins qu'il s'agisse d'un truc générationnel, genre tuer le père pour ensuite faire ce que l'on veut. Tout ça pour dire que Magnum revient.

Quand nous étions gamins, et là on parle entre vieux, c'est à dire entre ceux nés au début des années 80 et avant, c'était pas forcément la joie côté télévision. Nous n'avions même pas encore le câble, alors Netflix on en parle même pas et, pour regarder notre quota de séries télé, on y dédiait notre week-end avec La Une est à vous, animé par Bernard Montiel, où l'on devait passer des coups de fil surtaxés pour élire la série qui allait être diffusée. Ou sinon, on avait le dimanche après-midi, après Michel Drucker et entre deux grands prix de Formule 1. Bref, c'était la grosse lose mais à l'époque on ne s'en plaignait pas, au moins ça nous faisait une excuse d'aller dehors et de s'amuser avec les copains. C'était pas mieux qu'aujourd'hui, c'était différent voilà tout.

Et l'une des grandes séries de notre enfance, c'est bien entendu Magnum, avec Tom Selleck et sa moustache, sa Ferrari et sa chemise hawaïenne, qui résolvait des enquêtes à la cool avec ses potes et qui n'arrêtait pas de se foutre de la gueule de Monsieur Higgins. Une série policière relax qui a connu un énorme succès et qui cachait bien son jeu puisque sous le vernis rigolard et décontracte se terrait en réalité un personnage particulièrement sombre puisque Thomas Magnum était un vétéran du Vietnam et qu'il représentait une certaine vision de l'Amérique désanchantée qui s'était planquée dans les îles pour ne pas voir le monde sombrer. On exagère un peu certes, mais dans le fond nous ne sommes pas trop loin de la vérité.

Et bien figurez-vous que, 30 ans plus tard, et dans la mouvance des remakes d'Hawaii Police d'Etat et de MacGyver, la chaine CBS vient de commander un bon gros reboot de la série avec les mêmes showrunners que les séries précitées, Peter Lenkov et Eric Guggenheim. Cette nouvelle version connaitre évidemment quelques ajustements puisque cette fois, Magnum sera un ancien Navy Seals, vétéran de l'Afghanistan, qui devient détective privé à Hawaii en compagnie de Juliet Higgins, ancienne agent du MI-6. Une réactualisation nécessaire donc pour un projet qui n'a pour le moment pas encore de casting annoncé ni de date de diffusion fixée. Un projet que l'on attendra d'un oeil curieux, à défaut d'être réellement impatients.