Karl Urban se dit prêt à redevenir Judge Dredd mais à une condition

La potentielle série Judge Dredd, on en parle depuis des mois de façon super fébrile parce qu'on sent bien qu'il ne faut pas que quoi que ce soit n'arrive qui puisse mettre son développement en péril. Parce que bon, on a très, très envie de la voir.

Ce qui est bien avec cette série, intitulée Judge Dredd : Mega City One, c'est que tous les gens impliqués semblent vouloir faire les choses correctement. Loin des entreprises opportunistes qui affluent sur nos écrans de télévision depuis longtemps, cette nouvelle itération de Dredd semble être dans les mains de gens passionnés qui savent exactement ce qu'il faut faire pour contenter leur public.

On savait déjà que la série, si jamais elle voit le jour évidemment, nous raconterait les aventures d'une équipe de Juges dans la mégalopole du crime, et ne serait pas exclusivement centrée sur Dredd. Un bon moyen pour étendre l'univers du film tout en conservant l'aura et le charisme du personnage-titre, qui perdrait beaucoup si on le voyait tout le temps. Evidemment, la plus grande question concernant le projet n'a toujours pas trouvé de réponse et elle concerne évidemment l'implication ou non de Karl Urban dans le rôle de Dredd.

Le comédien a fait savoir il y a très longtemps que, dans l'absolu, il était plus que partant pour faire la série, militant même durant les conventions pour que les fans se mobilisent, nous savions aussi qu'il avait déjà eu des discussions quant à un éventuel planning de tournage, mais comme nous n'avions plus aucune nouvelle depuis cet été, on commençait à désespérer d'en savoir plus. C'est donc après une longue période de silence que le comédien vient donc de faire un petit update au micro de Screen Rant, en précisant cependant que, si retour il y a, ce sera selon ses conditions :

"J'ai eu de nombreuses discussions avec la production concernant mon implication, ce qui m'intéresse, et je leur ai dit que s'ils m'écrivaient un personnage qui a un vrai but, une vraie fonction et qui contribue à l'histoire générale, alors je pourrais être très intéressé à l'idée de reprendre le rôle. Je ne voudrais certainement pas refaire ce que j'ai déjà fait dans le film, il doit y a voir des éléments qui me garantissent une exploration plus approfondie du personnage. Donc la balle est dans leur camp."

Et c'est bien normal pour un comédien d'avoir de telles exigences, surtout si c'est pour le bien du projet. Donc, messieurs les producteurs et les scénaristes, on ne vous connait pas personnellement mais on vous demande de dire "oui" sans discuter à tout ça. Vous faites ce qu'il demande, vous faites la série avec lui et tout le monde sera content. En plus, il y a des chances qu'il ait raison.