Too Old to Die Young : Nicolas Winding Refn donne enfin des nouvelles de sa série criminelle

Après deux passages successifs sur la Croisette, Nicolas Winding Refn dévoilait avec son hypnotisant The Neon Demon au festival de Cannes 2016. Croulant sous les projets cinématographiques, on se demandait bien quel film serait sa priorité. Mais ça, c’était jusqu’en avril dernier. On apprenait alors que le réalisateur danois mettait de côté le grand écran quelque temps - à l’instar de Jane Campion, Martin Scorsese, Steven Soderbergh, les sœurs Wachowski… - pour écrire, produire et réaliser sa propre série : Too Old to Die Young.

Le cinéaste est resté bien silencieux depuis l’annonce de sa série avant de poster, ce week-end, une petite vidéo annonce, porté par Angel of Death d’Hank Williams, sur son compte Twitter. Un tweet accompagné de la date de début de tournage : novembre 2017 à Los Angeles.

Dear Friends! Shooting November 2017 in Los Angeles ☀️ pic.twitter.com/Cx3QaYvQqZ — Nicolas Winding Refn (@NicolasWR) 7 octobre 2017

Les choses se précisent donc pour Too Old to Die Young. Pour rappel, la série se concentrera sur le quotidien d'un officier de police endeuillé à la suite du meurtre de son coéquipier, dans les bas-fonds de la vie criminelle de Los Angeles. Autour de lui, des tueurs à gages, des yakuzas, des cartels mexicains, la mafia russe et des gangs d'adolescents assassins. Un personnage principal interprété par Miles Teller.

Avec un peu de chance, le show produit par Amazon pourrait arriver sur nos écrans au cours de l’année 2018.

