Le Seigneur des anneaux : les Anneaux de pouvoir saison 2 épisode 5 – la valse des pantins sur Amazon Prime

La saison 2 de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir se poursuit et se ressemble avec un épisode 5 qui commence à tomber à court de fan-service. Mauvaise nouvelle : il n’a pas grand-chose en stock pour le remplacer.

Heureusement que les récapitulatifs qui précédent les épisodes sont assez exhaustifs. Non pas que la série avance trop vite, bien au contraire, mais ses trouzaines d’arcs narratifs rudimentaires dispersés aux quatre coins de la Terre du milieu finissent inévitablement par se télescoper dans nos esprits (mais pas dans l’intrigue). Et difficile pour le moment de se rattraper à un quelconque instant de bravoure marquant, tant la mise en scène cherche à effacer le plus possible l’univers luxuriant à disposition.

Les quelques points de repère restant sont donc les avalanches de fan-service qui remplissent chaque heure de cette laborieuse deuxième saison. C’est simple, elles constituaient la quasi-intégralité de l’épisode 4, qui adresse assez de clins d’œil au spectateur pour s’arracher la paupière. Forcément, le cinquième est forcé de faire avancer un peu le schmilblick. Ça ne veut pas pour autant dire qu’il le fait bien. Attention mini-spoilers.

Au moins, on échappe à l’arc de l’étranger cette semaine

I’m the baaad guy…

Pas de panique : dès les premières minutes, les scénaristes accordent au connaisseur son fix de nostalgie légendaire avec une référence appuyée aux portes de Durin. Mais il n’en aura pas plus : il faut bien avancer vers les multiples horizons sombres de l’intrigue. L’épisode s’occupe de la transition entre les batifolages de la première partie et les batailles promises et – on l’espère – spectaculaires de la deuxième partie de saison. Objectif : affirmer les nombreux méchants de l’histoire, tous corrompus à cause des anneaux ou du fait de leur nature humaine.

Cela fait déjà quelques épisodes qu’il manigance derrière sa perruque blonde et ça y est : le Annatar de Charlie Vickers a l’occasion de rentabiliser ses cours à la Anakin Skywalker school of regards de méchants en puissance, entrainant dans son sillage, grâce à un tour de passe-passe argumentatif improbable, ce pauvre Celebrimbor. Pharazôn, après avoir pris le pouvoir, démontre qu’il compte bien ne pas l’utiliser à bon escient. Quant à Durin III, il suit les indications de son anneau pour rendre la lumière à Khazad-Dûm… et peut-être aussi s’en mettre plein les fouilles.

Insérer meme de Nekfeu qui réfléchit

Plusieurs trajectoires inquiétantes qui tournent autour d’une thématique caractéristique et bien connue de la mythologie de Tolkien : l’industrialisation, qui outrepasse les besoins matériels et spirituels des peuples pour satisfaire la soif matérialiste de leurs souverains. C’est l’un des maux qui sévit le plus en Terre du milieu, jusqu’à Sauron et son empire contre-nature, particulièrement bien retranscrit dans le production design des films. Le sujet étant intimement lié à la forge des Anneaux de pouvoir, il est approprié qu’il soit largement traité par la série. De plus, il va de soi qu’il est bien plus intéressant qu’un énième tunnel de name-dropping.

« Si si, ça va marcher, on appelle ça le ruissellement »

…Duh !

Dommage donc qu’il soit traité avec autant de paresse, dans des dialogues toujours aussi bêtement explicites. Si Annatar est ridicule depuis un bout de temps déjà, la métamorphose de Pharazôn est si instantanée qu’il s’est déjà doté de son propre Gríma narquois, qui vient calmement expliquer à ce brave Elendil avec une diplomatie trumpiste qu’il compte bien déglinguer le plus vieux temple de Númenor pour construire une autor… un viaduc. L’artificialité de la séquence et des personnages qui la peuplent est si saisissante qu’on se surprend à espérer qu’Amazon nous bénisse alors d’une de ses publicités intempestives pour Lidl.

Voilà qui souligne l’un des gros problèmes non pas de la saison, mais du projet dans son ensemble. Dans la trilogie, la caractérisation stéréotypée des antagonistes va de pair avec le geste épique orchestré par Jackson. Ça fait partie des modalités de son œuvre, riche en action. Dans une série classique telle que celle-ci en revanche, les interactions entre les différents personnages sont la clé de voute de toute l’entreprise.

Ah oui, il y a lui aussi, pendant approximativement 25 secondes. Toujours aussi passionnant.

Le format exige un peu plus de substance dans les échanges, voire de nuance. La saison 1, et c’était l’une de ses rares qualité, avait tenté d’aller un peu à contre-courant du manichéisme attendu… jusqu’à se heurter au mur du texte. Cet épisode 5 reste collé à la paroi et pose la question ultime : l’univers de Tolkien, qui tient du mythe, était-elle seulement adaptable en série sans se départir du modèle habituel ?

Mais pas besoin d’en tirer de grandes conclusions sur les turpitudes des adaptations télévisuelles : la vérité, c’est qu’il s’agit de passages obligés des livres, sous-traités par des scénaristes qui n’ont que faire de la sève de leur histoire, tout impatients qu’ils sont de déployer la prochaine vague de fan-service. Rassurez-vous : elle arrive.

