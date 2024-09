Les Anneaux de Pouvoir saison 2 épisode 4 : de l’art de louper ses Ent-rées en matière

Si jamais on avait encore un doute sur le fait que Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir avait un cahier des charges de fan-service à compléter, l’épisode 4 de la série Amazon Prime Video s’est chargé de nous le rappeler… à coup de massue évidemment. Attention, légers spoilers.

La saison 1 des Anneaux de Pouvoir était un tour-opérator de la Terre du Milieu, doublé d’un whodunit bancal, dont on avait saisi le twist final en milieu de saison. Les trois premiers épisodes de la saison 2 de la série Seigneur des anneaux ne démarraient pas sous de meilleurs auspices semant des arcs scénaristiques comme on sème les blés dans les champs : les anneaux enfilés, la métamorphose en mode Power Ranger d’Halbrand/Sauron en Annatar, les disputes familiales chez les nains de Khazad Dum, l’Etranger et son fan club dans les terres de Rhun…

Bref, difficile de ne pas avoir l’impression que JD Payne et Patrick McKay tirent sur tout ce qui bouge en espérant faire mouche. Tout cela en prenant le temps de taper les spectateurs sur l’épaule toutes les dix minutes avec un easter egg planqué dans un arrière-plan ou une ligne de dialogue censée faire sourire les connaisseurs de l’univers de Tolkien. Mais alors, après ce démarrage compliqué, est-ce que cet épisode 4 fait mieux ? Pas vraiment.

A lire aussi Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : pourquoi il faut arrêter avec cette polémique sur les Orques

Pourquoi personne ne m’aime ?

Peeping Tom

Après avoir rapidement expédié le départ en guerre de la troupe de Galadriel et Elrond en partance pour l’Eregion, l’épisode est presque entièrement cannibalisé par un seul personnage : Tom Bombadil. L’un des hérauts de l’œuvre de Tolkien, ici interprété par l’acteur anglais Rory Kinnear (Men). Un véritable mythe prend vie ici, et malheureusement, le premier contact ne se fait pas dans les meilleures conditions. Une fois encore obsédés à l’idée de devoir faire comprendre au public qu’ils sont bien des fans, eux aussi, les showrunners nous hurlent au visage un “Je vous ai compris” du plus mauvais effet.

“I see you’ve found the goat” (traduit par “vous avez trouvé la chèvre” en dans la version française) assène Tom Bombadil à l’Etranger (ou plutôt au public), en gros plan face caméra avec tout ce que Rory Kinnear peut injecter de malice presque malaisante dans le regard de Tom. Intraduisible en français, à part par “Je vois que vous avez trouvé le GOAT” : qui veut dire chèvre, mais aussi Greatest of All Times, “le meilleur de tous les temps”, appuyant le fait qu’Amazon a livré dans son immense miséricorde le personnage que tout le monde attendait.

Le soi-disant GOAT.

Passé cet instant qui au lieu de tirer des sourires, tire surtout de gros soufflements par le nez, l’Étranger et Tom Bombadil jouent avec les métaphores et les sous-entendus, avec un déferlement d’aphorismes qui, sans doute, devaient renvoyer aux envolées lyriques de Tolkien, mais qui, ici, résonnent comme un dialogue entre deux piliers de comptoirs après une défaite du FC Sochaux. Et ce n’est pas la mise en scène d’une platitude scolaire qui vient ajouter du piment à ce plat bien fade. Quant aux quelques indices supplémentaires concernant l’identité de l’Étranger, merci d’essayer de semer le trouble Amazon, voici un bon point pour l’effort, mais la prochaine fois, merci de s’abstenir.

L’épisode enchaîne avec une autre dose de pur fan service, avec le passage du Hauts des Galgals et leur populace d’Êtres des Galgals, esprits malfaisants redoutables dans la mythologie du SDA, qui ont failli réduire à néant la quête de Frodon dans le livre La Communauté de l’Anneau (où il fut sauvé par Tom Bombadil, on boucle la boucle). Lors d’une séquence baignée dans une pénombre écrasante, qui nuit totalement à la lisibilité de l’action, cet élément de mythologie iconique, est expédié plus vite qu’une MST ne circule dans l’arrière cours d’un bouge de Bangkok.

Un coup de fan-service et puis s’en va

ENT-er the void des Anneaux

Dans la série des cases à cocher pour rentrer bien sagement dans le loto du Seigneur des Anneaux, on s’attendait à voir les Ents arrivés tôt ou tard. C’est chose faite. Et malheureusement, c’est encore un ratage. La série Les Anneaux de Pouvoir n’aurait pas pu faire pire pour les mettre en scène. Leur apparition est pour ainsi dire un quasi copié-collé de leur entrée en scène dans la trilogie de Peter Jackson : haine des orques, méfiance envers les humains, négociations… tout y est, au point de faire grincer des dents.

L’apparition des Ents montre surtout que là où la série aurait pu se démarquer, et apposer sa propre patte sur la question, elle a fait le choix de ne montrer aucune ambition. Leur présence, rentrée au forceps, pousse un peu plus à croire à un cahier des charges des créatures à faire apparaitre obligatoirement pour le fan service de base. Ces Ent-ités (haha) millénaires sont censées être hors du monde, hors du schéma de pensée des hommes, voire des mortels au sens large. Elles sont ici rabaissées à de simples pions à ajouter à un camp ou un autre.

Isildur est là aussi, et tout le monde s’en fout

Une fois de plus, c’est donc à grand coup de branche que Les Anneaux de Pouvoir prend soin de démolir le mythe, pour transformer ces témoins des Temps qui Passent en simples spectateurs/personnages fonctions, rôles qui auraient pu être remplis par n’importe quel péquin de la Terre du Milieu.

Comme pour les premiers épisodes de cette saison 2, l’épisode 4 de la série pose des enjeux, les accumule, mais rien n’avance. L’histoire piétine, les combats sont mous au possible (on ne croit pas un seul instant au moindre coup porté), la mise en scène plate et les rencontres qui devraient bouleverser le cours du périple s’embourbent dans un suspense digne des pires adaptations de Harlan Coben. Heureusement, l’épisode se clôture sur la chanson de Tom Bombadil, seul véritable bon moment de ces 65 minutes dispensables. C’est bien peu.

Un nouvel épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir chaque jeudi sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le 29 août 2024