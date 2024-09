Les Anneaux de pouvoir saison 2 : ce personnage de l’épisode 4 pourrait être plus important que vous le pensez

L’épisode 4 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video a présenté un personnage mystérieux, qui pourrait devenir très important. Attention, Spoilers concernant l’épisode 4 de la série.

Après un démarrage très mollasson pour la saison 2 du Seigneur des Anneaux, avec trois premiers épisodes décevants, on attendait un lancement efficace pour l’épisode 4 de la série. Le décollage n’a pas eu lieu, ou alors il a eu lieu à la façon décollage raté et explosion de fusée accrochée au paddock. Les promesses des showrunners des Anneaux de Pouvoir de nous en mettre plein la vue en sortant le grand jeu, et offrir une plongée dans l’âme de Sauron, ressemblent à des mirages.

La promesse de la saison 2 de voir apparaître Tom Bombadil, ce personnage légendaire de Tolkien, a, quant à elle, été rapidement respectée, puisqu’une bonne partie de l’épisode 4 est dédiée à sa gloire. Une gloire largement écornée à cause d’une première impression catastrophique, avec une phrase pathétique au possible. Mais ce bon Tom n’est pas le seul être de la mythologie du Seigneur des Anneaux à apparaître. Au cours de l’épisode, on entend une femme chanter. Qui est-elle, et pourquoi pourrait-elle être bien plus importante qu’on ne l’imagine ? Attention, possibles spoilers sur la suite.

Alors que l’Étranger se prélasse dans un bain préparé par les bons soins de Tom Bombabil. Le vagabond entend son hôte chanter dans son salon. Le chant se modifie, puis ce sont deux voix qui se répondent : celle de Tom, et celle d’une femme. Quand l’Étranger demande à celui qui l’accueille qui est cette femme qu’il a entendue, celui-ci lui esquive la question et répond qu’il était seul. Ce qui est un odieux mensonge.

La voix que l’on entend est celle de l’épouse de Tom Bombadil, dénommée Goldberry, ou Baie d’Or dans la version française des écrits de Tolkien. Dans le chapitre « La Maison de Tom Bombadil » de La Communauté de l’Anneau, J.R.R. Tolkien décrit Goldberry de la manière suivante :

« Ses longs cheveux jaunes ondulaient sur ses épaules ; sa robe était verte, verte comme de jeunes roseaux, sertie d’argent comme des perles de rosée ; sa ceinture était d’or, en forme de chaîne de nénuphars sertis d’yeux bleu pâle de myosotis. Autour de ses pieds, dans de larges récipients de faïence verte et brune, flottaient des nénuphars blancs, de sorte qu’elle semblait trôner au milieu d’un étang. »

Dans les écrits de Tolkien, Goldberry/Baie d’Or est tout aussi mystérieuse que son époux. Tom Bombadil est présenté comme un être presque aussi vieux que le monde. Il explique avoir été là à l’apparition de la première lumière et des premières ténèbres, ce qui fait de lui le travailleur idéal, qui ne demande jamais de mise à la retraite. Goldberry est aussi surnommée « Fille de la Rivière », et serait affiliée aux nymphes et aux esprits de l’eau.

Bombadil et Goldberry sont mariés depuis plusieurs Âges, soit plusieurs millénaires. Elle est un être de nature magique, considérée comme une Maïar, un esprit primordial que les Valars ont créés pour les aider à modeler le monde. Elle pourrait être capable de manipuler les éléments. Et bien qu’on ne la voie pas dans l’épisode 4 des Anneaux de Pouvoir, elle apparaît bel et bien en chair et en os à Frodon, Sam, Merry et Pippin quand ceux-ci séjournent chez Tom Bombadil dans le livre La Communauté de l’Anneau.

Il y aurait deux explications possibles au fait que l’Étranger ne voit pas Goldberry dans la maison de Bombadil. La première serait simplement que Goldberry ait fait le choix d’être invisible, et de ne pas apparaitre à ses yeux. La seconde serait que Golberry étant un être lié à l’eau, elle ne pourrait pas prendre d’apparence physique dans le désert de Rhun. Cette seconde explication parait plus bancale, puisque cela suggérerait qu’elle ne soit pas assez puissante pour prendre corps dans un territoire asséché.

Si Goldberry brille par son absence de corps, son personnage pourrait cependant apparaitre plus tard dans les Anneaux de Pouvoir, dans les épisodes suivants, ou dans les saisons à venir. Constituant une dyade magique puissante avec son époux, elle pourrait constituer une aide précieuse pour l’Étranger, ou pour tout autre personne voulant protéger la Terre du Milieu du Mal.

La série Les Anneaux de Pouvoir pourrait compter sur le personnage de Goldberry comme un important ressort scénaristique, et comme un personnage adjuvant particulièrement puissant. Puissant à double titre : elle dispose d’une force magique inouïe, et elle pourrait avoir une influence considérable sur Tom Bombadil, ce qui lui permettrait de le pousser à prendre parti pour un camp ou un autre dans la guerre qui émerge lentement dans les Terres du Milieu.

Un nouvel épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir chaque jeudi sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le 29 août 2024.