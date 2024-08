Superman et Batman vs Godzilla et King Kong : ça existe, mais est-ce que c’est bien ?

Comics blockbuster

Dans une autre réalité, la demande en mariage de Clark Kent à Lois Lane est perturbée par l’arrivée de Godzilla à Métropolis (!). Et l’entrée tonitruante du titan à écailles dans le monde de DC Comics n’est que l’un des jouets avec lesquels s’amuse l’auteur Brian Buccelato au fil des sept chapitres de cette minisérie.

La promesse d’un affrontement gargantuesque est donc là, mais peine à être tenue.

« Godzilla, veux-tu prendre cette bague qui symbolise mon amour ? »

Le comics sait poser des instants épiques ou d’une démesure absurde, mais ils sont disséminés au milieu d’une intrigue foutraque de série B prenant bien trop de place pour ce qu’elle a à dire – comme nous montrer Green Arrow tabasser des ninjas sur Skull Island. Au vu du titre du comics, on s’étonne de voir l’univers DC et tous ces Kaijus se tourner autour pendant autant de temps avant d’envoyer le paquet.

La récompense pour cette montée en tension – et cette construction de (faux) enjeux – , c’est un Royal Rumble apocalyptique réunissant tout ce que la pop culture a créé de plus gros. Cet affrontement possède son lot de bonnes surprises, dont rêve le cinéma hollywoodien à gros budget. Mais c’est plus que décevant puisque Brian Buccelato, Christian Duce et Tom Derenick en font le récit en trop peu de pages.

Coincée par trop de sous-intrigues inutiles et un surplus de figurants trois étoiles, la conclusion se fait en express alors qu’elle doit mettre en scène Batman distribuer des salades de phalanges à bien plus balèze que lui. Tout ça pour ça.

Les quêtes secondaires arrivent

La guerre des monstres

Pour mettre en page cette apocalypse des titans, Christian Duce et Tom Derenick sont aux crayons. Les deux artistes délivrent des planches oscillant entre du classique illustrant joliment l’histoire – ce qui est déjà très bien – mais ne décrochant pas la rétine, et de superbes pages.

Ces dernières mettent d’ailleurs principalement à l’honneur Godzilla, puisque chacune de ses apparitions coïncide avec les meilleures scènes du comics. Le massif corps du reptile dévore chaque case dans lesquels il est, Duce et Derenick insufflant un vrai dynamisme au colosse. Ceci se fait au détriment du reste de casting pourtant bien chargé du comics, le lézard radioactif étant la vraie vedette de ce crossover.

Oups, le coffre à figurines s’est renversé

À l’image d’un récit sur la retenue la majorité du temps, le travail de Duce et Derenick manque d’ampleur. Certes le menton de King Kong tutoie le rooftop des buildings, mais ça ne suffit pas pour autant à installer véritablement le gigantisme des monstres. Et si on a trop peu l’impression d’être écrasé par le poids des bestiaux XXL, c’est aussi parce que Supeman, Batman et leurs collègues de la Justice League se voient mis au même niveau que les créatures du MonsterVerse.

Justice League vs Godzilla vs King Kong ne comble pas totalement les attentes en matière de destruction porn, probablement parce que sa promesse excite un peu trop l’imaginaire du public visé. Il y a tout de même entre les pages de cette minisérie quelques moments de folie pour tout amateur de pop culture (ou de nanars assumés). Est-ce suffisant ? Pas sûr.

Justice League vs Godzilla vs King Kong est disponible depuis le 19 août chez Urban Comics.