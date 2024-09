La folie Space Marine 2 : un record pour Warhammer sur Steam, et c’est que le début

Le nouveau cru de la franchise Warhammer connaît un démarrage record sur la plateforme de Valve et c’est très bon signe.

Aux antipodes de l’univers paisible de l’encensé Astro Bot, se trouve une galaxie dystopique et en guerre. Les deux recoins du cosmos sont tous les deux mis à l’honneur pour cette rentrée 2024… mais l’un d’eux saura davantage satisfaire les plus bourrins d’entre nous. Warhammer 40,000: Space Marine 2, édité par Focus Entertainment, semble être la totale réussite qu’espéraient les fans de la licence. Et les chiffres le font sentir.

Si Warhammer a toujours été une franchise adorée et chérie par de tenaces zélotes, elle n’en reste pas moins une niche. Il n’a donc jamais été évident pour ces jeux de connaître un large succès. Il est ainsi plus que notable de constater que Space Marine 2 cartonne bel et bien depuis son lancement en accès anticipé et ne cesse d’augmenter en popularité.

Warhammer au sommet

On l’a bien vu avec Helldivers 2 en début d’année, le succès peut venir très rapidement pour un jeu multijoueur bien rôdé qui sait gérer l’action avec la bonne intensité. Peu importe la franchise. Ici Space Marine 2 a été évidemment repéré de très loin par les passionnés de Warhammer. Mais les bandes-annonces et promesses du jeu de Focus ont aussi réussi à attirer l’attention d’un bien plus large public.

De plus, la presse spécialisée a également été assez séduite par le titre (un honnête 83/100 sur Metacritic) sans même avoir pu voir tout son potentiel (avec les modes PVP notamment). C’est donc avec enthousiasme qu’un très grand nombre de joueur s’est jeté sur Space Marine 2, dès sa sortie en accès anticipé, ce qui était déjà de très bon augure pour le réel lancement du jeu.

Pour l’Empereur

Space Marine 2 comptait ainsi plus de 130 000 joueurs en simultané sur Steam le 5 septembre. Un pic déjà très supérieur à celui des derniers titres Warhammer sortis ces dernières années. Rogue Trader en 2023 n’a par exemple jamais dépassé son record de 45 000 joueurs simultanés et Darktide (qui bénéficiait de la petite popularité des très bons Vermintide), en 2022, n’a jamais allé au-delà de son pic de 108 000 joueurs.

Space Marine 2 n’est officiellement sorti que lundi 9 septembre et, selon les données de SteamDB, il continue de performer au-delà de tout espoir. Ce 10 septembre, son pic de joueurs de simultanés s’élève désormais à 225,690. C’est tout simplement le meilleur lancement pour un jeu Warhammer. De plus, Space Marine 2 est aussi à la première place des titres les plus vendus de la plateforme de Valve, selon Insider Gaming.

Helldivers 2 a peut-être trouvé son maître

Ce n’est que le début

Pour comparer avec l’énorme succès de Helldivers 2, ce dernier n’a réussi à atteindre le même pic qu’à partir d’une bonne semaine après sa sortie. Ensuite le titre de PlayStation a décollé pour obtenir plus de 458 000 joueurs simultanés en moins d’un moins. Mais le fait est que Space Marine 2 a actuellement de l’avance sur l’autre mastodonte des jeux de guerre spatiale de 2024. Et ça ne fait que commencer.

Depuis le lancement du titre de Focus, les joueurs peuvent désormais profiter de son mode PVP, qui semble particulièrement peaufiné. Et il y a encore beaucoup de choses très positives à attendre de l’évolution de Space Marine 2 grâce au bon travail de Saber Interactive, l’équipe de développeurs. Décidément, on ne peut qu’être optimiste : pour Warhammer l’histoire est peut-être bien en train de s’écrire. Et pour les fans de la licence, c’est une glorieuse victoire.