IA et jeu vidéo : Sony va miser à fond sur ça pour faire des économies (contrairement à Nintendo)

Sony compte bien miser sur les IA et les nouvelles technologies pour booster la production de ses futurs jeux vidéo.

Le sujet des intelligences artificielles est bel et bien l’une des pierres d’achoppement de l’industrie du divertissement, qui divise les artistes et les bonnes gens des studios de productions. Guillermo Del Toro s’est exprimé sur les IA, déclarant que « c’est de la merde », d’un autre côté, des artistes comme Andy Serkis et James Cameron ne cachent pas leur attrait pour l’intelligence artificielle. Dans le domaine du jeu vidéo, la problématique des IA est bien présente également.

Alors que Shigeru Miyamoto, le père de Mario, clame haut et fort que Nintendo ne s’intéresse pas aux IA, du côté d’Ubisoft, on travaille d’arrache-pied à chercher les moyens d’optimiser les coûts de productions grâce aux nouvelles technologies. Chez PlayStation, c’est un son de cloche proche de celui d’Ubisoft qui retentit. Dans un document officiel publié récemment, Sony a expliqué vouloir développer l’utilisation des IA et du machine learning dans la production de ses prochains jeux vidéo.

Ghost in the Shell of Yotei

Sony et le fantôme dans la machine

Lors de la présentation du rapport d’entreprise 2024 de Sony, publié le 13 septembre 2024, la firme japonaise a donné les principales lignes de développement et de progression de la société pour les années à venir. Outre le fait de souligner que la section jeux vidéo est toujours essentielle pour la santé de Sony (au cours de l’année fiscale 2023, l’activité PlayStation a rapporté 29,4 milliards de dollars), il a été fait mention de la place de plus en plus importante que l’intelligence artificielle et le machine learning (ou « apprentissage automatique ») prendront dans l’avenir pour Sony :

« Le renforcement des technologies qui peuvent aider les créateurs à maximiser la valeur de leur propriété intellectuelle de manière efficace et de haute qualité, y compris la détection et la capture ainsi que le traitement 3D en temps réel, l’IA et le machine learning [aideront les propriétés intellectuelles de PlayStation à atteindre] rapidement et à faible coût un plus grand nombre de fans. »

Regard fasciné de Sony vers les IA

ChatGPT, raconte-moi une histoire

Le but de Sony est de démocratiser l’usage des IA et du machine learning en interne parmi ses studios pour réduire les coûts de production et pour diminuer la durée de développement de ses jeux AAA. En réalité, Sony a déjà utilisé les IA et le machine learning au cours de ses dernières productions. Dans Marvel’s Spider-Man 2, un logiciel de reconnaissance vocale a été utilisé dans certaines langues pour synchroniser les sous-titres avec les répliques de chaque personnage, ce qui a permis de gagner du temps lors du processus de sous-titrage.

Parallèlement au développement de l’usage des IA en interne, Sony a expliqué que des développeurs travaillaient sur un « Volumetric Capture Studio » (studio de capture volumétrique), c’est-à-dire une unité qui permettrait de générer de la production 3D à partir de lieux et de personnes existant, afin de produire des images en haute-définition. Le but est de pouvoir utiliser la production qui sortira de ce studio en interne pour permettre aux studios internes à Sony de gagner en temps de développement, mais aussi de vendre sa production à des entreprises extérieures.

« À l’avenir, nous prévoyons d’utiliser des actifs 3D de haute qualité, y compris des données de mouvement provenant de notre studio, accumulés par chacune de nos entreprises de manière transversale dans l’ensemble du groupe, et d’explorer les ventes externes potentielles. »

Avec des masques, pas de problème pour la synchro labiale

Le même rapport explique que Sony s’est rapproché de la société Epic Games pour développer des technologies de traitement de la 3D en temps réel, via le moteur Unreal. Sony a confirmé que cet accord a permis de pouvoir utiliser des images générées en 3D pour un clip vidéo pour concevoir un jeu vidéo se déroulant dans le même univers que ce clip. « Nous avons sorti un court métrage de démonstration en images de synthèse utilisant le moteur Unreal » révèle le rapport.

Il est fort possible que nous ayons donc déjà joué à des jeux estampillés PlayStation ayant déjà utilisé les IA et/ou le machine learning lors de leurs développements. Avec la généralisation de l’utilisation des IA génératives et de l’apprentissage automatique, il est bien probable que l’on verra bientôt apparaître sur les jaquettes de jeu le logo « Garantie fabriqué sans IA ». Mais ce ne sera pas le cas chez les blockbusters PlayStation.