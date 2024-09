Nintendo contre l’IA : le papa de Mario rejette l’intelligence artificielle dans les jeux vidéo

Selon Shigeru Miyamato, créateur de Mario et Zelda, Nintendo aura tout à gagner à ne pas parier sur les IA dans ses jeux.

Les technologies de l’intelligence artificielle progressent si vite qu’il semble impossible de dire où elles en seront dans quelques années. Certaines d’entre elles se sont déjà imposées dans notre monde moderne (depuis 2024, ChatGPT fait partie des 15 sites les plus consultés d’Internet, devant Reddit ou TikTok, selon Visual Capitalist) et d’autres arrivent sans doute vers nous à grande vitesse.

Une révolution technique fulgurante qui soulève plusieurs problématiques majeures (sur la propriété intellectuelle, le vol du travail des artistes, le doublage, l’animation, etc.). Plusieurs mouvements sociaux tentent aujourd’hui de contrecarrer les risques qu’elle représente. C’est le cas de la grève à Hollywood de l’été 2023, par exemple.

Du côté du jeu vidéo, il est difficile de croire que l’IA ne va pas tout bouleverser d’ici un avenir proche. De façon positive, sans doute (ça ouvre de nombreuses possibilités pour de nouveaux types de jeux, et simplifier certains processus fastidieux), mais aussi de manière imprévisible… voire très négative. Si certains studios travaillent avec l’IA sur leurs prochains projets, le géant Nintendo, lui, souhaiterait aller contre cette technologie. Et selon Shigeru Miyamoto, ce refus de l’intelligence artificielle sera même un atout pour l’entreprise japonaise.

Nintendo rebelle

Dans un entretien récent avec le New York Times, Shigeru Miyamoto, légendaire créateur de Mario, Donkey Kong et Zelda, a partagé sa vision quant à l’évolution de Nintendo. Dans un monde où l’intelligence artificielle va prendre à coup sûr une place de plus en plus massive dans l’industrie vidéoludique, quelle sera l’approche d’un des plus gros studios de l’histoire ?

Selon Miyamoto, Nintendo va tracer sa propre voie :

« On peut avoir le sentiment que Nintendo va dans la direction opposée juste pour être différent. Mais il s’agit surtout de comprendre ce qui fait que Nintendo est spécial. […] Puisqu’il y a beaucoup de discussions autour de l’IA, tout le monde commence à aller dans la même sens. Mais c’est justement là que Nintendo préfère prendre un autre chemin.«

Science sans conscience…

Ce n’est pas anodin qu’un tel géant de l’industrie adopte cette posture, surtout quand il s’agit d’une firme issue d’un pays où l’IA est un objet de fascination et d’enthousiasme. En choisissant de privilégier l’imaginaire humain à celui de la machine, Nintendo donne ainsi l’exemple… tout en cherchant à se distinguer. Et c’est là sa force.

Cette stratégie est totalement cohérente avec la place qu’occupe Nintendo dans l’industrie. Depuis des décennies, la société nippone s’est démarquée par sa volonté de proposer des expériences de jeu singulières (en témoignent ses consoles marginales, mais populaires comme la Wii ou la Switch) et qui préfèrent une approche ludique rafraîchissante plutôt qu’une quête de réalisme graphique.

Zelda : Tears of the Kingdom a été l’un des jeux les plus vendus de 2023

Nintendo avance à son propre rythme et joue selon ses propres règles. Certains trouvent aberrant qu’avec les moyens financiers dont dispose le studio, leurs consoles et leurs jeux soient à la ramasse techniquement. Mais c’est aussi ça, bizarrement, qui nous donne de l’espoir. En dépit de toutes les critiques (fondées) que l’on peut faire sur l’aspect visuel des titres de Nintendo, le grand public continue de les aimer et de les acheter.

La firme japonaise est au sommet de l’industrie (leurs ventes de 2024 représentent jusqu’à présent 31 % du marché mondial des jeux sur console selon Mordor Intelligence) tout en étant à contre-courant des tendances technologiques. C’est l’innovation sur le game design et la conviction que le jeu vidéo doit être une source d’amusement avant d’être une démonstration de force technique qui poussent l’entreprise vers le haut. Nintendo n’a donc pas besoin de l’IA… et ça fait un peu du bien de le savoir.