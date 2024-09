Ghost of Tsushima 2 se révèle dans une incroyable bande-annonce (et on a très hâte)

Ghost of Yotei sera la suite du jeu de samouraï Ghost of Tsushima et sa première bande-annonce est superbe.

En 2020, le jeu Ghost of Tsushima du studio Sucker Punch a vraiment marqué les esprits. Même face à The Last of Us 2, ce jeu d’aventure en pleine période de Kamakura rivalisait par son esthétique soignée et son sens de l’épique. Immersif, cinématographique et très envoûtant avec tout son aspect folklorique, Ghost of Tsushima a été un tel succès pour la PS4 qu’il était inévitable qu’il ait une suite.

Mais quand ? Et comment ? Deux questions désormais résolues (et non sans panache) durant le State of Play de ce mardi 24 septembre. En conclusion de la conférence de Sony, le studio Sucker Punch a ainsi révélé son jeu tant attendu avec une très chouette bande-annonce. Leur Japon historique et sauvage est bien de retour, mais 300 ans après les évènements du premier jeu… et avec un tout nouveau protagoniste. Ou plutôt une nouvelle protagoniste. Il ne s’agit pas de Ghost of Tsushima 2 en somme, mais on n’est pas bien loin au niveau du titre : voici Ghost of Yotei.

Une exclusivité PlayStation 5 au service de la technique

Ghost of Yotei marquera une étape importante pour Sucker Punch, car il s’agit du premier jeu entièrement conçu par le studio pour la PlayStation 5. Et d’un point de vue technique, on sait à quel point ce genre de développement fait la différence pour la console (il n’y a qu’à voir Stellar Blade). Et si on a déjà un beau premier aperçu de ce Ghost of Yotei avec la bande-annonce (à la direction artistique somptueuse), le studio nous promet monts et merveilles, dans sa note publiée sur le site de PlayStation :

« Notre définition graphique de l’horizon vous permettra de voir l’environnement de très loin, allant des cieux avec des étoiles scintillantes et des aurores boréales, aux mouvements du vent sur l’herbe et à la végétation la plus crédible possible. Ces détails visuels enrichiront l’expérience du joueur, qui sera plongé au cœur de paysages somptueux et variés, rendant l’exploration encore plus captivante. » PlayStation.Blog

Ghost of Kaizen

A New Ghost Story

Ghost of Yotei proposera également un changement de cadre radical, et c’est tant mieux. A chaque jeu de la franchise son propre récit, son contexte historique et son personnage principal. C’est une excellente décision. Chaque opus de la licence pourra ainsi avoir son identité bien définie, tout en permettant aux nouveaux joueurs de ne pas être perdus s’ils prennent le train de la saga en route.

Ici, on quitte l’île de Tsushima et le XIIIe siècle pour rejoindre le mont Yōtei, un pic majestueux situé dans la région d’Ezo, connue aujourd’hui sous le nom d’Hokkaido (une île à la très riche histoire naturelle et humaine). Le jeu se déroulera en 1603, dans une contrée où l’autorité du Japon ne s’était pas encore imposée. C’est une zone reculée, faite de prairies infinies, de toundras enneigées et de peuples indomptés (on y croisera très probablement les Aïnous, autochtones de la province).

Atsu est incarnée par la comédienne Erika Ishii

Atsu née Miku

C’est un paysage idéal pour un open-world dans lequel tout est à découvrir. Ce Grand Nord périlleux que les forces japonaises vont progressivement envahir ne sera pas sans rappeler un certain Ouest américain, bien ancré dans notre imaginaire occidental. Une mythologie western effectivement déjà présente dans cette bande-annonce de Ghost of Yotei, que ce soit dans l’ambiance ou la musique (très entraînante), et parfaitement cohérente avec l’ADN cinématographique de la franchise.

S’il n’en fallait pas plus pour avoir envie de se lancer dans cet univers, de nombreux autres éléments révélés du jeu sont tout aussi séduisants. À commencer par le nouveau fantôme solitaire qui succède donc à Jin Sakai. Il s’agit cette fois de Atsu, une guerrière errante (on espère que les âmes sensibles sauront survivre à la présence d’une femme samouraï sur le devant de la scène), qui respire la classe tout au long de la bande-annonce.

L’effet du vent sur l’environnement aura un rôle encore plus important que dans le premier jeu

Avec Atsu, on pensera bien entendu à d’autres figures de femmes guerrières célèbres telles que Lady Snowblood, la sabreuse de Samouraï Champloo (notamment à cause du shamisen dans son dos) ou encore à Makie de l’Habitant de l’infini. Bref, autant d’inspirations de la culture japonaise qui nous donne envie d’en apprendre plus sur son personnage de louve solitaire, tel que révélé dans la bande-annonce.

Niveau gameplay, les fans de la première heure devraient retrouver la plupart des éléments qui ont fait le succès de Ghost of Tsushima. L’exploration en liberté, le style de combat tactique mais élégant évoquant le bushido, et le Japon féodal. De nouvelles mécaniques seront évidemment présentes, mais on en apprendra à ce sujet plus tard. Pour ce qui est de la date de sortie, Ghost of Yotei nous arrivera donc l’année prochaine, s’ajoutant ainsi à la liste massive des mastodontes attendus en 2025 (parmi GTA 6 et Monster Hunter Wild).