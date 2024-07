Netflix veut son Fortnite, et frappe un grand coup pour conquérir l’industrie du jeu vidéo

La société Netflix vient d’annoncer avoir nommé un nouveau président pour sa branche jeux vidéo, et il s’agit d’un géant du JV.

Plus que jamais, Netflix veut devenir l’un des acteurs majeurs de l’industrie du jeu vidéo. Une industrie qui brasse plus de 150 milliards de dollars par an, et dans laquelle la marque au N rouge souhaite s’imposer comme un incontournable dans les mois et années à venir. Il y a quelques jours, la société Netflix annonçait sa volonté d’accélérer le rythme de production de jeux vidéo pour son service Netflix Games, avec comme porte-étendards des titres dérivés de ses franchises les plus fortes, comme Squid Game ou Stranger Things.

Mais il manquait une pièce au puzzle des velléités de Netflix : la présence d’une personnalité forte aux commandes de sa section gaming. C’est désormais chose faite. L’information a été dévoilée en exclusivité par les toujours très bien informés journalistes de Variety : l’ancien vice-président du département de développement des jeux chez Epic Games a été recruté par Netflix. Celui-ci devient le Président de la Branche Jeux Vidéo de la marque au Tudum.

Stranger Things en pixel art, un choix logique

Netflix Games passe à la vitesse supérieure (en tout cas, ils essayent)

Alain Tascan est ce qu’on appelle un vétéran de l’industrie vidéoludique. Il vient remplacer Mike Verdu, ancien chef de la section jeux vidéo de Netflix, désormais à la tête du département « Innovation dans les jeux ». D’origine québécoise, Alain Tascan est passé par les plus grandes entreprises mondiales du JV . Il a été, entre autres, vice-président de la production chez Ubisoft Montréal de 1993 à 2002, puis vice-président et general manager chez Electronic Arts Montréal de 2003 à 2011, vice-président chez Funcom (Conan Exiles) de 2012 à 2018…

Son expérience la plus importante, pour laquelle son nom s’est imposé sur l’industrie, est le fait d’avoir été vice-président exécutif en charge du développement des jeux chez Epic Games de 2018 à 2024. Pour faire simple, sans lui il n’y aurait pas de Fortnite, pas de Rocket League, et il a eu un rôle important en tant qu’éditeur pour l’énorme succès multijoueur Fall Guys. Alain Tascan a la réputation d’être un homme affable, capable de gérer des équipes tout en restant très humain, et d’être doté d’un flair incomparable pour sentir les bons projets.

Fortnite, un succès que Netflix jalouse

Le nouvel homme fort de Netflix Games

Dans un communiqué de presse officiel, Greg Peters, PDG de Netflix, s’est félicité du fait qu’Alain Tascan rejoignait les rangs de sa société.

« Alain apporte plus de 30 ans d’expérience dans le développement de jeux vidéo, la production, l’octroi de licences et la création de studios. Il est passionné par la création de grands jeux et a prouvé qu’il savait prendre des paris créatifs audacieux. Nous sommes ravis qu’il dirige Netflix Games. »

Rocket League : Foot & Furious

Alain Tascan s’est lui aussi exprimé sur sa venue chez Netflix, et a fait preuve d’un réel enthousiasme.

« Dans un paysage du divertissement en constante évolution, Netflix a toujours fait preuve d’une capacité inégalée à innover et à captiver le public dans le monde entier. Je suis honoré et ravi de construire sur les fondations remarquables que la talentueuse équipe de jeux a posées ici, et je crois fermement que Netflix est positionné de manière unique pour redéfinir l’avenir des jeux. »

Le recrutement d’Alain Tascan est peut-être le mouvement majeur dont Netflix avait besoin pour enfin gagner ses galons dans l’industrie du jeu vidéo. La firme de Greg Peters prévoit de sortir au moins un nouveau jeu par mois à compter de ce mois-ci, et compte produire des jeux dérivés de ses licences, dont le contenu serait canon dans la mythologie de ses séries et films.