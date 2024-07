Assassin’s Creed, Resident Evil… le fiasco d’Apple dans les portages sur téléphone des grosses franchises

Malgré le soutien financier d’Apple, les portages d’Assassin’s Creed et Resident Evil sur iOs sont des échecs commerciaux.

L’industrie du jeu vidéo est une vraie poule aux œufs d’or, qui génère plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Rien d’étonnant donc à ce qu’on voit des acteurs majeurs du high-tech vouloir leur part du gâteau. Amazon a son studio Amazon Games, Google avait lancé Stadia (et on en rigole encore), et Apple a, depuis quelques années, mis les bouchées doubles pour produire des machines capables de faire tourner les blockbusters AAA.

Avec l’aide de grands noms de l’industrie comme Ubisoft, Capcom et Kojima Productions, Apple a misé gros pour pouvoir établir son écosystème iOs (iPhone et iPad) comme un service de jeu de premier choix. Présentés lors de la keynote Apple de juin 2024, les portages de Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding et Assassin’s Creed Mirage devaient instaurer iOs comme une plateforme incontournable. Malgré les efforts conjoints des éditeurs et d’Apple, le résultat est un échec cuisant.

Resident Evil 7 sur iOs, comme un mirage

iOs : iPhone Ostentatoirement Secoué

Le système d’accès aux jeux AAA proposé par Apple est très particulier. Le géant à la pomme propose aux joueurs de télécharger le jeu de leur choix et de pouvoir y jouer pendant un temps donné (une à deux heures). Ensuite, moyennant une somme allant de 15 dollars pour Resident Evil 4 à 49,99 dollars pour Assassin’s Creed Mirage, l’intégralité du jeu se débloque. Cette philosophie vient bousculer les habitudes de jeu des joueurs mobiles, habitués aux free-to-play, et à des microtransactions n’excédant pas quelques euros.

Le coût des jeux AAA proposés par Apple est assez élevé par rapport au reste du marché, puisque, par exemple, on peut aisément trouver Resident Evil 7 sur consoles de salon à moins de 15 € dans une version incluant ses DLC. À cela s’ajoute le fait que la plupart des blockbusters d’éditeurs tiers proposés sur iOs sont disponibles sur d’autres plateformes depuis plusieurs années. Le plus récent est AC Mirage, sorti en octobre 2023 sur PC, Xbox One/Series et PS4/PS5.

Gros plan sur les commerciaux gaming d’Apple

Resident Evil et Assassin’s Creed à dose homéopathique

Selon les données des sites Appmagic et MobileGamer.biz, la plus grosse déconvenue à l’heure actuelle relative au partenariat entre Capcom et Apple concerne Resident Evil 7, qui pour 83 000 téléchargements n’a produit que 28 140 dollars de revenus. En effet, à peine 2 000 personnes ont sorti leur carte bleue pour déverrouiller le jeu complet.

D’après les données des sites précités, voici les données de téléchargements des jeux AAA sur iOs. Les totaux des recettes ne tiennent pas compte des 30% de taxes d’exploitations de l’écosystème iOs qu’Apple prélève.

Resident Evil Village (10 millions de ventes PC/consoles) : 817 000 téléchargements, 34 000 ventes à 15,99 $ pour 420 000 dollars de recettes ;

(10 millions de ventes PC/consoles) : 817 000 téléchargements, 34 000 ventes à 15,99 $ pour 420 000 dollars de recettes ; Resident Evil 4 Remake (7 millions de ventes PC/consoles): 710 000 téléchargements, 15 000 ventes à 29,99 $ pour 347 000 dollars de recettes ;

(7 millions de ventes PC/consoles): 710 000 téléchargements, 15 000 ventes à 29,99 $ pour 347 000 dollars de recettes ; Assassin’s Creed Mirage (5 millions de joueurs PC/consoles/abonnement Ubi+) : 279 000 téléchargements, 5 750 ventes à 49,99 $ pour 221 000 dollars de recettes ;

(5 millions de joueurs PC/consoles/abonnement Ubi+) : 279 000 téléchargements, 5 750 ventes à 49,99 $ pour 221 000 dollars de recettes ; Resident Evil 7 (13,30 millions de ventes PC/consoles) : 83 000 téléchargements, 2 000 ventes à 20 $, pour 28 140 dollars de recettes ;

(13,30 millions de ventes PC/consoles) : 83 000 téléchargements, 2 000 ventes à 20 $, pour 28 140 dollars de recettes ; Death Stranding (5 millions de ventes PC/consoles) : 23 000 téléchargements, 10 600 ventes à 20 $ pour 212 000 dollars de recettes.

L’ambiance Apple

Jamais sans ma console

Le taux de conversion entre le nombre de téléchargements des jeux et les achats effectifs pour les débloquer est très faible. Moins de 5 % pour Resident Evil Village, à peine 2 % pour RE4, RE7 et AC Mirage, miraculeusement Death Stranding affiche un taux de conversion de 46 %. Andrei Zubov, responsable du contenu chez Appmagic, a donné quelques éclairages supplémentaires concernant ces contre-performances.

« Ces chiffres sont loin d’être un succès, surtout si on les compare aux ventes réalisées par les jeux AAA sur leurs plateformes principales. Cela suggère que ces jeux ont déjà capté une grande partie de leurs revenus potentiels et qu’ils vont maintenant supporter des revenus beaucoup plus faibles.«

Un combat pas gagné d’avance

Un autre paramètre est à prendre en compte concernant ces blockbusters est leur poids. Resident Evil 7 par exemple, pèse 25 Go. Un sacré poids dans la mémoire des iPhone et iPad qui se double d’un problème de vitesse de téléchargement. Sur l’AppStore, on peut lire qu’il faudra compter entre 6 et 7 heures de durée de téléchargement pour une connexion à 10 Mbps, à 30-40 minutes pour une connexion à 100 Mbps et à 8-10 minutes pour une connexion à 300 Mbps.

Entre ça, le prix d’achat des jeux, et l’inconfort de jouer sur un écran tactile au lieu d’une manette, iOs n’est pas près de concurrencer Steam, le PS Store et le Game Pass. Et on n’évoquera même pas la titanesque Nintendo Switch, par respect pour Apple.