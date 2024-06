19 milliards de dollars perdus par les joueurs : l’hallucinante réalité de Steam

D’après une enquête menée en se basant sur les bases de données de Steam, les joueurs PC auraient acheté pour 19 milliards de dollars de jeux vidéo, qu’ils n’auraient jamais lancé.

Que l’on appelle cela « pile de la honte » ou « backlog« , on décrit ici le même phénomène : à savoir des jeux achetés et que l’on aura jamais lancé. Peut-être même jamais installé. Les journalistes de PCGamesN ont pris appui sur les bases de données de SteamIDFinder afin d’estimer le coût total des piles de la honte des joueurs PC, et plus précisément des possesseurs de comptes Steam.

En se basant sur plus de 73 millions de comptes utilisateurs Steam enregistrés dans SteamIDFinder, il en résulterait que pas moins de 19 milliards de dollars (soit 17,77 milliards d’euros) auraient été dépensés dans l’achat de jeux vidéo qui n’auraient jamais été lancés par ceux qui les ont acquis.

Tout cet argent perdu

Une coquette somme qui correspond au PIB du Bénin en 2023, au montant des dégâts de la guerre au Yémen, et à un peu plus de deux fois le coût de JO de Paris (8,900 milliards d’euros officiellement). Tout cela en données numériques jamais utilisées.

Discussion autour de la pile de la honte

Une méthodologie douteuse

Le chiffre est à nuancer. Tout d’abord, car les estimations ne se fondent que sur 73 millions de comptes Steam rendus publics par leurs propriétaires. Cela ne représenterait en réalité que 10% des comptes. Selon les données de Valve (propriétaire de Steam) et rapportées par le site Statista, il existerait un milliard de comptes Steam, dont 90 millions seraient dit « actifs », c’est-à-dire avec une connexion par jour.

Or, afin de pouvoir obtenir le résultat final de 19 milliards de dollars, la méthode a consisté à prendre le montant correspondant aux jeux achetés et non joués de ces 73 millions de comptes publics, soit 1,9 milliard de dollars, et de le multiplier par 10. Non seulement le calcul n’atteint pas le milliard de comptes Steam (dont des doublons de comptes, et des comptes uniques créés pour profiter de jeu acheté sur des sites de ventes de clés Steam), mais on constate aussi le manque de pondération dans l’estimation finale.

Quand on estime le montant de son backlog

De plus, SteamIDFinder estime le montant du backlog des joueurs en se basant sur le coût des jeux concernés au jour J de l’estimation, et non pas sur le coût d’achat réel des titres. Donc, les jeux achetés en soldes ou en pack rassemblant plusieurs jeux, à prix réduits, peuvent apparaître avec un coût supérieur lors de l’estimation. Même punition pour les jeux achetés en early access, dont le tarif augmente en fin d’accès anticipé.

Enfin, les bases de données de SteamIDFinder se limitent à Steam. Les chiffres avancés ne prennent pas en considération les comptes GOG, magasin en ligne qui propose souvent d’importantes promotions, ou Epic et Amazon Prime Gaming. Pour ces deux derniers cas, en échanges d’un enregistrement de compte, les joueurs récoltent « gratuitement » des jeux très régulièrement, faisant gonfler la note. Quant aux joueurs consoles, ils sont simplement exclus de toute réflexion.

RPG, FOMO et achats compulsifs

Les premières victimes du phénomène de piles de la honte sont les jeux avec une durée de vie importante tels que les RPG et les AAA en monde ouvert. L’investissement nécessaire dans des jeux de ce type se chiffre fréquemment en dizaine d’heures. Il peut donc y avoir un phénomène de tentation/répulsion des joueurs face à ces titres.

Ainsi, les joueurs acquièrent Baldur’s Gate 3, Elden Ring ou Red Dead Redemption 2, au moment de leurs sorties, pris dans un phénomène de hype, ou pire de FOMO « Fear of missing out » (la peur de louper l’item culturel dont tout le monde parle à un instant donné), mais ne lancent jamais ces titres, car ils savent ne pas avoir le temps de s’y plonger.

Puis, il faut observer le fait qu’il est dans la culture du jeu PC que d’alimenter son catalogue de titres lors des périodes de soldes régulières de Steam. La tentation est grande lorsque l’on lance la plateforme et que la page d’accueil assène de grands coups de « -67% -80%, -90% » sur des listes de titres. Ce à quoi s’ajoute la facilité de paiement : en un clic, l’achat est validé, et le jeu de se lover dans un backlog déjà dense.

Combien de joueurs ont acheté Elden Ring sans jamais y jouer ?

Estimer sa pile de la honte

Journalisme d’investigation oblige, l’auteur de ces lignes s’est prêté au jeu, et a estimé sa pile de la honte Steam. Le résultat final fait état d’un montant de 219,87 $, soit 205,58 €, pour 15 jeux non lancés (sur 93 jeux possédés). Afin de pouvoir recevoir une estimation de sa Pile of Shame, il faudra se rendre sur le site SteamIDFinder, et y entrer son numéro d’identifiant Steam, que l’on trouvera dans l’onglet « détails du compte » dans son profil Steam.

Estimation de la pile de la honte du rédacteur

Au préalable, il conviendra de mettre son profil Steam en public, afin que SteamIDFinder puisse accéder aux données de jeux enregistrées par Valve. Dans le même ordre d’idée, le site SteamDB propose de livrer une estimation de votre compte Steam, en prenant en compte la valeur de l’intégralité des titres possédés. Un outil sympathique, mais dans l’absolu inutile, tant que la revente de produit purement numérique ne sera pas contrôlée et régulée par Valve.