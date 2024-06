Ce vidéoprojecteur Laser TV 4K profite d’une belle remise en ce moment

Taillé pour les cinéphiles, gamers et amateurs de sport, le vidéoprojecteur Hisense 120-L5HA voit son tarif chuter de manière exceptionnelle.

En cette période d’Euro de football 2024, bon nombre de spectateurs se penchent vers les différents modèles de vidéoprojecteurs présents sur le marché pour remplacer leur téléviseur. Il faut dire que ces appareils ne manquent clairement pas d’atouts pour les séduire, même si le tarif de certains projecteurs peut parfois les rebuter.

Mais heureusement, certains fabricants ont appliqué de très belles réductions lors de cette saison estivale. C’est le cas de Hisense avec son 120-L5HA qui bénéficie d’une promotion très intéressante sur le site de Son-Video.com.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Commercialisé à 3 790 € en temps normal, le Hisense 120-L5HA voit son prix fondre sous les 3 000 € chez Son-Video.com. Une offre particulièrement alléchante pour ce modèle haut de gamme du constructeur chinois.

Avec ce nouveau tarif, il se place d’ailleurs comme l’un des modèles avec le meilleur rapport qualité-prix du moment. De quoi mettre la pression aux concurrents.

Quels sont les plus grands atouts du vidéoprojecteur Hisense 120-L5HA ?

Difficile de passer en revue toutes les qualités qui rendent le Hisense 120-L5HA si spécial. Mais s’il ne fallait en retenir que quelques-unes, ce serait d’abord la qualité d’image projetée par son ultra courte focale laser 4K sur l’écran de projection inclus. De quoi profiter d’un rendu visuel aux petits oignons, sur une surface pouvant atteindre 3,05 m de diagonale.

Par ailleurs, sa lampe laser offre une luminosité maximale de 2 700 lumens qui sera idéale pour projeter des images en plein jour, même dans une pièce très exposée aux rayons du soleil. D’autant plus que sa toile anti-reflets garantit un rendu parfaitement uniforme.

En parallèle de cela, ce vidéoprojecteur peut aussi compter sur sa compatibilité avec les contenus aux formats Dolby Vision, HDR10+ et HLG, son système de compensation de mouvement qui fluidifie les images ainsi que sa fonctionnalité d’upscaling pour augmenter la résolution des programmes jusqu’en 4K. Tout le nécessaire pour extraire la quintessence visuelle des contenus à diffuser.

Mais comme il n’y a pas que l’image dans la vie, cet appareil est également équipé d’une barre de son stéréo (Dolby Atmos) avec une amplification de 2 x 15 watts. Ce qui offre une restitution sonore plus qu’honorable, même s’il est possible d’y connecter d’autres enceintes de home-cinéma pour accroître encore un peu plus l’immersion.

Et pour terminer, le Hisense 120-L5HA dispose d’une interface Vidaa qui permet d’accéder sans effort aux différentes plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore YouTube. Sans oublier sa connectique complète pour y connecter un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

En définitive, le Hisense 120-L5HA se positionne comme une alternative parfaite aux téléviseurs grâce à ses nombreuses fonctionnalités pour le divertissement, sa qualité d’image qui plaira aux cinéphiles et sa barre de son Dolby Atmos incluse. Mais le principal atout de ce vidéoprojecteur réside sans aucun doute dans son prix du moment, puisqu’il propose toutes ces prestations premium pour moins de 3 000 € sur le site de Son-Video.com.

Points forts du vidéoprojecteur Hisense 120-L5HA :

Le rendu visuel à couper le souffle sur l’écran anti-reflets

L’OS Vidaa qui inclut de nombreux services de VOD

La connectique fournie pour connecter casques, enceintes et autres consoles de jeux

La barre de son stéréo qui offre une certaine immersion

Points faibles :

Pas le modèle le plus discret

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s’associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l’expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d’équipements.

Mais c’est quoi un partenariat Ecran Large ? On explique tout par ici !