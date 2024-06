Une tablette Samsung achetée, la deuxième offerte : la promo parfaite avant la fête des Pères

Déjà reconnue comme l’une des tablettes les plus polyvalentes du marché, la Samsung Galaxy Tab A9+ bénéficie d’une offre plus qu’intéressante.

Le constructeur Samsung a toujours fait figure de référence sur le marché des tablettes avec sa gamme de Galaxy Tab. Il faut dire que ces modèles, réputés pour leur rapport qualité-prix, sont sans doute l’une des meilleures alternatives aux iPad pour les budgets plus modestes. Et parmi eux, difficile de ne pas mentionner la Samsung Galaxy Tab A9+ qui profite en ce moment même d’une offre immanquable chez Leclerc.

À vous la liberté ! © Samsung

Pourquoi c’est un bon plan ?

Vendue à 259 € en temps normal, la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ bénéficie d’une offre très intéressante sur le site de Leclerc puisqu’il est possible d’avoir un deuxième exemplaire pour le même prix. Parfait pour les clients qui souhaitent se faire plaisir et gâter leurs proches, sans casser la tirelire pour autant.

Quelles sont les qualités majeures de la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ ?

Que ce soit pour le divertissement ou pour effectuer des tâches professionnelles, la Samsung Galaxy Tab A9+ est sans aucun doute l’une des meilleures alliées sur le plan pratique. En effet, grâce à son gabarit compact mais son écran assez volumineux (27,9 cm de diagonale) pour pouvoir regarder des films et séries sans se fatiguer les yeux, cette tablette sera idéale pour les cinéphiles ou les gamers qui aiment s’occuper l’esprit dans les transports.

Par ailleurs, sa dalle très lumineuse est parfaite pour une utilisation en extérieur, même lorsque le soleil est de sortie. Nul doute qu’elle va faire des heureux pour les après-midi à la plage cet été.

Les amateurs de films et séries ont aussi de quoi avoir le sourire, puisque la Samsung Galaxy Tab A9+ peut accueillir une carte micro SD allant jusqu’à 1 To de stockage. Le nécessaire pour télécharger des centaines de programmes, d’autant plus qu’ils pourront aussi compter sur la fonctionnalité « Quickshare » pour partager leurs fichiers à la vitesse de l’éclair.

Et pour terminer, cette tablette tactile embarque également un très bon système audio (compatible Dolby Atmos) qui offre un rendu sonore étonnement immersif. Le genre de petits détails qui font toute la différence lors du visionnage de films et séries à plusieurs. Sinon, il est toujours possible d’y brancher un casque de home-cinéma pour profiter pleinement de chaque détail sonore.

Malgré son format compact, le système audio de cette tablette en a dans le ventre. © Samsung

Pour conclure, cette tablette Samsung Galaxy Tab A9+ conviendra parfaitement aux clients à la recherche d’un appareil facile à transporter, mais qui offre tout de même un large panel de fonctionnalités en termes de divertissement. Elle se démarque également de ses concurrentes grâce à son excellente autonomie de 13 heures, ainsi que son design aux allures « haut de gamme » et ses performances plutôt satisfaisantes pour son prix. Il serait donc dommage de passer à côté de l’offre spéciale proposée par Leclerc.

Mais ce n’est pas tout, car le vendeur a aussi appliqué de très belles remises sur une large gamme de tablettes Samsung allant des modèles les plus modestes jusqu’aux plus exclusifs. Il y a l’embarras du choix.

Points forts de la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ :

L’écran très lumineux

L’excellent rapport qualité-prix

L’autonomie de 13 heures

Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Les finitions soignées

Points faibles :