Cette superbe TV 4K OLED Ambilight Philips voit son tarif dégringoler pour la fin des vacances

Fort d’une belle réputation dans la presse spécialisée, l’écran Philips 55OLED809 profite d’une remise de 600 € à quelques semaines de la rentrée.

Pour pouvoir visionner ses films et séries préférés dans les meilleures conditions, ou apprécier pleinement les graphismes des derniers jeux en vogue, il n’y a sans doute rien de tel que d’investir dans un bon téléviseur 4K. D’autant plus lorsqu’il embarque de nombreuses fonctionnalités pour améliorer l’immersion, telles qu’un éclairage LED dynamique inclus à l’arrière de l’écran.

Néanmoins, ces modèles ne sont pas forcément à la portée de toutes les bourses, et mieux vaut être vif pour saisir les bonnes affaires au meilleur moment. C’est le cas de cette très belle promotion sur la Philips 55OLED809 qui voit son prix chuter de 1 990 € à 1 390 € sur le site de Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

D’abord, cette promotion de plus de 30% fait du téléviseur Philips, l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment, en particulier dans la gamme des modèles dotés de toutes les qualités pour l’immersion.

Ensuite, ce téléviseur a reçu les éloges de nombreux médias comme What Hi-Fi, qui souligne « sa palette de couleurs très étendue et une luminosité maximale exceptionnelle, ce qui permet de vivre une expérience visuelle vraiment immersive », ou encore T3 qui met en avant « sa qualité d’image OLED impressionnante ». Ce qui offre une certaine garantie avant l’achat.

Quelles sont les qualités de la TV Philips 55OLED809 ?

Il est assez difficile de trouver des téléviseurs aussi polyvalents que la Philips 55OLED809 pour moins de 1 400 €. En effet, grâce à cette belle remise sur le site de Son-Video.com, les clients peuvent profiter de fonctionnalités premium pour un tarif plus abordable que la plupart des concurrents sur le marché.

Tout d’abord, cette TV dispose d’une dalle 4K OLED de 55 pouces (139 cm de diagonale) qui brille par la précision des détails et des contrastes saisissants qu’elle offre. Cerise sur le gâteau : elle est compatible Dolby Vision et HDR10+ Adaptative pour proposer une plage dynamique encore plus large, ainsi qu’une mise à l’échelle des programmes HD vers la 4K.

Et pour assurer une immersion totale, ce téléviseur est aussi équipé d’un système baptisé « Ambilight » qui diffuse des couleurs sur le mur grâce aux LED intégrées au dos de l’écran. De quoi donner l’illusion que l’image pourrait presque sortir de la TV.

Les gamers vont également en avoir pour leur argent, car la Philips 55OLED809 embarque des ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144 Hz et 120 Hz. Sans oublier sa faible latence, sa compatibilité avec G-Sync et FreeSync Premium ou encore son taux de rafraîchissement variable qui permettent aux joueurs de profiter d’une fluidité et d’une réactivité impeccables en toutes circonstances.

En ce qui concerne le son, cet écran est doté d’un système audio 2.1 canaux (compatible Dolby Atmos et DTS:X) avec une puissance totale de 70 watts. Philips a même pensé à inclure un mini caisson de basses de 30 watts au dos du téléviseur pour offrir un rendu encore plus spectaculaire. Même si les plus exigeants se tourneront sans doute vers un ensemble dédié au home-cinéma.

Et pour terminer, cette Philips 55OLED809 dispose d’une interface Google TV qui permet d’accéder très facilement à de nombreuses plateformes de streaming et de divertissement (Netflix, Prime Video, YouTube…). Il est aussi possible de diffuser des programmes sans fil via un ordinateur, une tablette ou un smartphone grâce au Chromecast intégré. Pratique.

En définitive, la Philips 55OLED809 sera idéale pour les adeptes de films et séries en quête d’une dalle 4K à la qualité bluffante. Mais en plus de la multitude de fonctionnalités pour améliorer l’immersion visuelle et sonore, cette TV comporte une connectique complète pour y relier une console de jeux, un système audio de home-cinéma ou un ordinateur portable, par exemple. Et tout cela, pour moins de 1 400 € chez Son-Video.com.

Points forts de la TV Philips 55OLED809 :

La qualité d’image sensationnelle, couplée avec une fonction « Ambilight » plus que convaincante

Les nombreuses options dédiées au gaming

L’interface Google TV, complète et facile à prendre en main

Le très bon rendu du système audio intégré

Points faibles :

La télécommande parfois un peu capricieuse

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s'associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l'expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d'équipements.

