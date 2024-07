Cette barre de son JBL bénéficie d’une (très) belle promotion cet été

Déjà riche de distinctions et d’éloges de la clientèle, la barre de son JBL Bar 300 voit son prix dégringoler de 399€ à 249€ à l’occasion des soldes d’été 2024.

Avoir une belle image, c’est bien. Mais pour profiter pleinement des films, séries, jeux vidéo et autres compétitions sportives qui devraient marquer cet été 2024, il serait dommage de faire l’impasse sur le son qui assure en grande partie l’immersion des spectateurs.

Si vous êtes de plus en plus nombreux à franchier le pas en investissant dans une barre de son, le budget peut constituer un frein. Et c’est pour cela qu’il faut saisir les meilleures offres lorsqu’elles se présentent, à l’instar de cette superbe remise sur la JBL Bar 300 chez Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Commercialisée à 399 € en temps normal, la barre de son JBL Bar 300 voit son prix descendre de près de 40%, sous la barre des 250 € chez Son-Video.com. Un tarif qui la rend plus attractive que jamais et qui a de quoi inquiéter ses rivaux sur le marché.

Bon plan Profitez de l’offre sur la barre de son JBL Bar 300

De plus, il faut savoir que cette enceinte de salon a reçu de nombreux avis positifs parmi les clients de Son-Video (4,5/5 de moyenne et 88% de recommandations), ainsi que les honneurs des médias spécialisés. Home Cinema Choice souligne par exemple sa restitution de « paysages sonores plus vastes que vous ne l’imaginez », tandis que reddot design award met en avant « sa forme basse et élégante » ainsi que « l’expérience sonore spatiale impressionnante » qu’elle offre aux usagers.

Quels sont les meilleurs atouts de la barre de son JBL Bar 300 ?

Malgré son gabarit modeste, cette barre de son est un vrai monstre capable de délivrer une puissance sonore de 260 W. Pour cela, elle s’appuie notamment sur 4 haut-parleurs de médiums / graves et 2 tweeters d’aigus, ainsi qu’une technologie PureVoice pour amplifier et clarifier les voix lors des scènes de dialogues.

Par ailleurs, la JBL Bar 300 s’avère particulièrement impressionnante lorsqu’il s’agit de restituer un son spatial grâce à sa compatibilité avec Dolby Atmos. De quoi améliorer encore un peu plus l’immersion, sans même avoir besoin d’encombrer le salon avec d’autres enceintes surround. Une alternative très pertinente pour celles et ceux qui ne veulent pas franchier le pas de la mise en place d’un véritable ensemble dédié au home-cinéma.

En parallèle de cela, la barre de son embarque une connectique fournie pour pouvoir la relier facilement à un téléviseur, un vidéoprojecteur ou encore une console de jeux. Entre l’entrée HDMI 4K HDR, la sortie HDMI eARC et les ports optiques, il y a l’embarras du choix.

Et pour terminer, cette enceinte intègre également de nombreuses fonctionnalités comme AirPlay 2, Chromecast ainsi que les assistants vocaux Alexa et Google Assistant qui la rendent on ne peut plus polyvalente. C’est une véritable barre de son connectée qui peut répondre à presque tous les usages.

En définitive, la barre de son JBL Bar 300 constitue un choix parfait pour les cinéphiles et gamers à la recherche d’un haut-parleur abordable, mais capable d’améliorer la qualité et l’immersion sonore de manière significative. Il faut dire qu’entre la prise en charge du format Dolby Atmos, les 260 watts de puissance et la multitude d’options de connexion, cette enceinte de salon en a dans le ventre !

Points forts de la barre de son JBL Bar 300 :

La richesse du son (dialogues clairs, basses convenables et effets audio 3D)

Les fonctionnalités d’enceinte connectée (Chromecast, Google Assistant…)

Le design soigné et discret

Le rapport qualité-prix

Points faibles :

La télécommande qui pourrait être plus ergonomique

Le son qui perd un peu en qualité à un volume très élevé

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s’associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l’expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d’équipements.

Mais c’est quoi un partenariat Ecran Large ? On explique tout par ici !