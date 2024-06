Venom 3 : ce méchant culte de Spider-Man est-il de retour dans le film avec Tom Hardy ?

La bande-annonce de Venom 3 : The Last Dance pose plusieurs questions, dont une entourant la présence d’un acteur ayant déjà été un adversaire majeur de Spider-Man. La preuve qu’il va revenir, pour affronter Tom Hardy ?

La bande-annonce barrée de Venom 3 a au moins rappelé une chose : Sony ne sait pas quoi faire des droits de Spider-Man. Son univers foireux est au bord du précipice après les échecs successifs de Morbius et Madame Web. Le symbiote de Tom Hardy a une nouvelle fois été envoyé pour sauver les miches du studio, mais rien ne dit que cette dernière danse ne connaîtra pas le sort de ses collègues difformes.

En tout cas, avec ces premières images, Sony a réussi son coup, avec un sacré paquet de questions pour les fans. La fin de Spider-Man : No Way Home pourrait déjà avoir été annulée, alors qu’elle promettait un morceau de symbiote à Peter Parker.

Mais ce n’est pas tout, car Venom 3 a dévoilé comme si de rien n’était une drôle d’addition à son casting. Un méchant culte de Spider-Man serait-il dans le film avec Tom Hardy ?

Quand Sony te file un gros chèque pour pas poser de questions

Venom vs… Lézard ?

Dans un instant facile à manquer de la bande-annonce de Venom 3, l’acteur Rhys Ifans apparaît à l’écran. Dans un van tendance hippie avec un ukulélé, parce qu’après tout, on est toujours dans un film Venom. Cette présence est évidemment bien anodine au premier regard, pourtant, elle ne relève pas du pur hasard. En effet, Ifans était l’interprète de Curt Connors, alias le Lézard, dans The Amazing Spider-Man et… Spider-Man : No Way Home.

Le film de Sony cacherait-il donc un adversaire majeur du Tisseur ? Rien n’est moins sûr. En effet, on peut déjà remarquer que, contrairement à Curt Connors, le personnage d’Ifans dispose de ses deux bras. Un détail important, puisqu’il motive sa prise du sérum qui le transforme en Lézard, que ce soit dans les films ou les comics. De plus, Sony a déjà pratiqué le double casting dans ses films Marvel (Aaron Taylor Johnson sera Kraven après avoir été Vif-Argent, Chiwetel Ejiofor est aussi dans Venom 3 après avoir joué dans Doctor Strange).

Le retour du retour du Lézard ?

Néanmoins, ce casting reste un brin particulier. Car l’acteur a incarné un personnage de la franchise Spider-Man, et est même apparu dans le dernier volet en 2021. À la manière du Vautour dans Morbius, le Lézard se serait-il retrouvé dans l’univers de Venom après sa guérison dans No Way Home ? La question a le mérite de se poser, surtout vu la mise en place complètement bordélique des Sinister Six chez Sony.

Rappelons tout de même que Kraven le Chasseur sortira en décembre, et qu’il introduira le Caméléon et une nouvelle version du Rhino. Au vu de l’historique de Sony, on aurait tendance à dire que ce casting est simplement là pour nous faire parler (et ça marche, la preuve). Mais au vu de ce même historique, on peut aussi légitimement croire à une énième tentative désespérée de raccrocher les wagons de cet univers sans queue ni tête.

Venom : The Last Dance sortira en France le 23 octobre 2024.