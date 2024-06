Venom 3 : la fin de Spider-Man : No Way Home déjà annulée par le bordel de Sony ?

La première bande-annonce de Venom : The Last Dance soulève une grande question sur la scène post-générique de Spider-Man : No Way Home.

On aurait peut-être préféré l’oublier, mais le symbiote de Tom Hardy s’est rappelé à notre bon (?) souvenir dans la bande-annonce totalement barrée de Venom 3, titré The Last Dance. C’est donc bientôt la fin pour l’anti-héros visqueux, de retour dans son univers après un court détour par le MCU, dans la scène post-générique de Spider-Man : No Way Home.

Après les désastres Morbius et Madame Web, le retour de la franchise phare de Sony représente un moment important pour le studio. Et à la vue des premières images, cet univers partagé semble toujours aussi malade et peu cohérent, avec une scène qui n’a pas manqué de titiller les fans. Venom 3 aurait-il déjà annulé la scène post-générique de No Way Home et placé un coup bas au MCU ?

Dernière danse du WTF pour Sony et Venom

Spider-man : no venom ?

Alors que le dernier long-métrage consacré au Tisseur de Tom Holland a fait exploser le multivers, Eddie Brock version Tom Hardy ne s’offrait qu’un caméo dans la scène post-générique. Le temps de laisser un morceau de son symbiote à la disposition du MCU et de repartir en vitesse. De quoi lancer les spéculations sur une éventuelle saga du costume noir dans Spider-Man 4, puis Avengers : Secret Wars.

Pourtant, dans la bande-annonce de Venom 3, ledit morceau semble être capturé par le personnage de Chiwetel Ejiofor. Le tout dans le même bar qu’à la fin de No Way Home, avec la présence du barman joué par Cristo Fernández (avec des cheveux plus longs). Alors, Sony vient-il de voler tout espoir de voir Tom Holland avec le symbiote dans les futurs films du MCU ? Rien n’est moins sûr.

Encore ou une incohérence ? On s’en fout ? Le mystère demeure

Pour commencer, le studio est coutumier des références à Spider-Man dans les bandes-annonces de ses films Marvel… sans jamais faire apparaître le héros dans le produit fini. Les premières images de Morbius avaient notamment déchaîné les fans avec des clins d’oeil en pagaille, tout comme Venom 2 et Madame Web dans une moindre mesure. La scène interroge, mais elle pourrait avoir une explication (presque) simple.

Venom pourrait ainsi s’être rematérialisé dans sa version du bar dans lequel il se trouvait dans le MCU. Ce qui expliquerait l’apparence quelque peu différente du barman, et permettrait à Sony de faire parler de sa bande-annonce (y compris dans cet article). La théorie a du sens, étant donné que lors des derniers échanges entre SSU (l’univers Sony) et MCU, les personnages concernés se sont téléportés aux mêmes endroits.

Quand tu comprends rien au Sony-verse

Évidemment, au vu de la gestion catastrophique de cet univers depuis ses débuts, le studio pourrait très bien n’en avoir fait qu’à sa tête. Mais il est probable que Venom 3 n’ait pas fondamentalement annulé les effets de la scène post-générique de No Way Home. Le film ne devrait d’ailleurs pas avoir de liens avec le MCU, et ce malgré la courte apparition d’Eddie Brock dans l’univers. Réponse définitive le 23 octobre 2024 au cinéma.