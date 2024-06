Venom 3 : une bande-annonce totalement barrée pour le retour de l’ennemi juré de Spider-Man

Venom : The Last Dance avec Tom Hardy s’est dévoilé dans une bande-annonce pleine d’action et d’une folie nanardesque.

Le désastre Madame Web, le ridicule Morbius et les très moyens deux premiers Venom… on ne peut pas dire que l’univers Spider-Man sans Spider-Man soit une réelle réussite. Allant du passable à la purge, les films centrés sur les vilains de l’homme-araignée semblent gérés de manière aléatoire, et les Venom sont les seuls projets du tas qui ont rencontré un minimum de succès (commercial).

Logique alors qu’un troisième opus arrive pour la seule licence plutôt (très) fructueuse de cette collaboration entre Marvel et Sony. Venom: The Last Dance est donc (normalement) le dernier volet de cette trilogie, réalisée par Kelly Marcel cette fois-ci (scénariste des deux premiers volets). Avec un titre pareil, on ne s’attendait pas au film du siècle, et la bande-annonce tout juste sortie par Sony n’est pas vraiment venue nous contredire.

Venom : The Last Chance ?

Bon, comme il fallait s’y attendre, tout cela n’a pas l’air extrêmement fameux. La qualité de gestion des personnages Spider-Man devrait vraiment être étudiée (comment sortir Madame Web d’un côté et Across The Spider-Verse de l’autre…), mais, il faut le noter, ce Venom 3, comme ses grands frères, n’a pas l’air aussi désastreux que les autres productions Sony du genre. En plissant les yeux, on ressentirait presque un peu de tension dramatique dans cette bande-annonce. Eh oui, Eddie Brock et Venom, c’est bientôt fini, et ce sera surement (pas) déchirant.

Car, qui dit dernier film de la trilogie, dit forcément plus d’enjeux, et ça, The Last Dance semble le savoir. Les scènes d’action jouent pleinement le côté du n’importe quoi, comme le montre cette séquence sur l’avion qui devrait être un des points centraux du film. Le plaisir coupable qui pouvait être ressenti devant les deux premiers devrait toujours être de la partie et on peut même admettre que ce cheval symbiotique est, en vrai, un peu cool. Rien de bien sensationnel, donc, mais au moins l’humour devrait toujours être au-dessus du reste de l’univers sans Spider-Man.

Cheval de (Venom) Troie

Autre chose que l’on peut remarquer dans la bande-annonce : une référence à la fin de Spider-Man : No Way Home, avec ce morceau de symbiote qui semble être resté dans l’univers de Peter Parker. Impossible de savoir s’il s’agit vraiment du MCU qui est présenté ici, mais il y a de quoi honnêtement douter. Peut être que cette connexion sera réellement faite, mais pour le découvrir, il faudra soit attendre une nouvelle bande-annonce, soit aller voir Venom : The Last Dance au cinéma à partir du 30 octobre.