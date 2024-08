Uglies : le film de science-fiction Netflix s’offre une bande-annonce entre Divergente et Hunger Games

Uglies, film Netflix adapté d’une œuvre littéraire se passant dans un futur dystopique, s’est dévoilé à travers une bande-annonce.

The Babysitter, Le Bout du monde, The Babysitter : Killer Queen, Family Swith… depuis 2017, McG n’a cessé de réaliser des comédies plus ou moins déjantées pour la plateforme au N rouge. Et même si la réception critique de ses films n’a jamais été vraiment à la hauteur (hormis peut-être le plutôt apprécié The Babysitter), le cinéaste semble toujours en odeur de sainteté avec la plateforme. En effet, quinze ans après s’être attaque de front à la science-fiction avec Terminator Renaissance, McG va revenir au genre avec son nouveau film : Uglies.

Adaptation des romans éponymes de Scott Westerfield, Uglies se déroulera dans un monde dystopique où les jeunes de 16 ans subissent une opération de chirurgie esthétique afin de correspondre au nouveau standard de la société. Une nouvelle condition qui ne plaît pas à tout le monde dont les « Uglies » (les moches) qui se rebellent contre cette tradition. Le film suivra ainsi Tally Youngblood (Joey King), une adolescente qui est sur le point d’être opéré et qui va possiblement se rebeller. Et pour s’en faire une idée, la première bande-annonce est tombée.

Une bande-annonce intelligente et punchy

Bon, vu le pitch, il est clair que Netflix tente encore une fois de relancer la tendance du young adult à la Divergente, Le Labyrinthe ou encore Hunger Games. La bande-annonce de Uglies est reprend à peu près tous les codes pour nous annoncer la couleur avec son début assez teen movie fleur bleue (la musique mielleuse, les sourires béats, les feux d’artifice, le lycée idéalisé et les fêtes empreintes de gigantisme) muant en cauchemar futuriste plus sombre et donc (en théorie) plus tragique entre ses explosions, ses batailles et ses pleurs.

Rien de très alléchant sur le papier, même si le film semble soulever des questions pertinentes sur certaines dérives de la société des apparences (d’autant plus que la protagoniste est une femme). D’une certaine manière, le film tend à s’attaquer au problème de la chirurgie esthétique et de sa banalisation à outrance, dont le meilleur exemple est la Corée du Sud où au moins 20% de la population y a recours, encouragée par les idoles de K-pop.

Sympa cette Fashion Week…

Avec cette thématique un peu plus originale que le reste des sagas young adult, on a presque envie d’y croire. Après tout, la bande-annonce est assez enthousiasmante d’un point de vue esthétique (les effets spéciaux sont plutôt réussis) et les scènes d’action et de combats ont l’air plus soignées que la moyenne. Seul vrai gros point négatif : la représentation de la « résistance » semble assez banale. Alors « ugly » ou « pretty » cette adaptation du livre de Scott Westerfeld ?

Même si on ne s’attend évidemment pas à un chef d’œuvre de la part de McG, ce Uglies a l’air beaucoup plus généreux que ses dernières réalisations (ce qui est déjà une vraie victoire). Pour en avoir le cœur net, verdict le 13 septembre 2024 sur Netflix.