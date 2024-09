Uglies sur Netflix : la fin du film expliquée par le réalisateur et l’écrivain de la saga

La fin du film Netflix Uglies a pris des libertés par rapport au roman, et le réalisateur et l’écrivain ont tenu à s’expliquer, notamment sur le personnage de Peris.

Uglies, c’est avant tout une série de romans young adult – le nom qui désigne cette littérature mi-adulte mi-jeunesse. Depuis septembre 2024, c’est aussi un film de science-fiction sur Netflix avec l’actrice Joey King, qui évolue dans une dystopie où tous les adolescents doivent passer par la chirurgie esthétique pour être beaux selon les critères de la société.

Le géant du streaming tente ainsi de remettre en avant le young adult, ce genre devenu très populaire avec les sagas Twilight (qui aura bientôt sa série d’animation sur la plateforme), Le Labyrinthe et Hunger Games, mais qui s’est vite essoufflé. Sublimes créatures, The Giver, Les Âmes vagabondes, The Mortal Instruments ou encore Divergente en sont les meilleures preuves.



Alors que les producteurs de Hunger Games s’accrochent, avec un nouveau film annoncé malgré le succès très relatif de La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, Netflix y croit donc encore. Uglies est censé devenir une franchise, adaptée des livres de Scott Westerfeld. Mais en attendant que ça se confirme, le réalisateur McG et l’auteur sont revenus sur la fin du premier opus, et notamment les libertés prises autour du personnage de Peris (Chase Stokes).

ATTENTION SPOILERS

PERIS EST TRÈS DIFFÉRENT DANS LE FILM UGLIES

Pour rappel, Peris, joué par Chase Stokes, est l’ami d’enfance de Tally Youngblood, l’héroïne incarnée par Joey King. Sa personnalité et sa relation avec elle changent lorsqu’il subit l’opération de chirurgie esthétique pour devenir un « pretty » à l’âge de 16 ans, et ainsi s’intégrer à la société – ce que Tally refusera.

Dans le film, Peris est transformé par le Dr Cable en « special », c’est-à-dire un super-soldat avec des capacités surhumaines dont la mission est de retrouver les « uglies ». Il se retrouve donc à traquer Tally, qui a refusé de se soumettre avant de passer du côté de la résistance. Devenu un antagoniste, Peris tue le père de David, un autre résistant qui est accessoirement amoureux de l’héroïne. Il parvient à retrouver ses esprits malgré sa programmation de super-soldat lors du combat final, avant de tomber dans le vide.

Tiens on va revoir Tron Legacy nous

Dans le livre, il a un rôle très différent. Il n’est pas un « special » mais simplement un « pretty ». Il est relativement absent du premier bouquin, il ne tue pas le père de David, et il suit donc un chemin très différent.

L’écrivain Scott Westerfeld a défendu ce choix chez Deadline en septembre 2024 :

« Peris est comme Tally, si Tally n’avait pas cette détermination, ou si Tally n’avait pas Shay comme motivation. Donc il représente l’autre chemin possible, qui est intéressant, dans un sens plus littéraire et silencieux. Mais les films ont une esthétique différente et les grands arcs narratifs marchent mieux. Faire de lui un « special », et un traître d’une autre manière, de manière beaucoup plus active, nous semblait plus efficace. »

Couple goal

LA FIN D’UGLIES (ET LA « MORT » DE PERIS)

Le réalisateur McG est de son côté revenu sur la fin d’Uglies, et le sort réservé à Peris. Chez Deadline, il a expliqué :

« J’adore cette idée romantique d’un système qui essaie éperdument de le changer. Sa volonté et son amour pour Tally sont si puissants qu’ils transcendent la chirurgie. […] Je veux que l’amour gagne à la fin, et c’est pourquoi, dans cette scène finale sur le toit, Peris ne peut même pas se résoudre à parler à Tally jusqu’à ce qu’il soit suspendu au bord du vide et qu’il l’appelle par son surnom, encore une fois. Puis il tombe dans… je ne vais pas dire que ça signifie qu’il est mort. Jamais je ne dirais pas. Bien sûr, il est tombé dans le brouillard. Je veux que les gens se demandent : est-il vivant ou non là-dedans ? Est-il bon ou mauvais ?«

Il tombera pas plus bas

Le réalisateur de Charlie et ses drôles de dames et Terminator Renaissance sait que la potentielle survie de Peris sera utile pour la suite qu’il espère. Mais c’est entre les mains du public :

« Le public doit s’exprimer et dire qu’on devrait adapter tous les livres de la saga. Bien évidemment, c’est une série de livres. L’histoire continue, mais il faut que tout le monde la réclame, parce que c’est difficile de faire des films, il faut que ça en vaille la peine, et ces films sont chers. Tout le monde est optimiste quant à la possibilité de continuer l’histoire, et bien sûr c’est pour ça qu’on a signé au départ. C’est une série de livres, et on veut raconter toute l’histoire. »

Si le film est un succès, Netflix tient là une franchise en puissance. Après Uglies, il y a Pretties, Specials et Extras. L’auteur Scott Westerfeld a par la suite annoncé d’autres histoires, sous le nom d’Imposters Series.