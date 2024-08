Trap : le thriller de Shyamalan s’inspire d’une histoire vraie complètement dingue

Le thriller Trap de M. Night Shyamalan serait en partie inspiré d’une histoire vraie datant des années 80.

M. Night Shyamalan lui-même a décrit son nouveau film à énigme comme une sorte de « Silence des Agneaux à un concert de Taylor Swift« . De quoi attiser la curiosité du public, d’autant plus que connaissant le réalisateur, personne n’est à l’abri d’avoir de multiples surprises au sein du scénario. Quand bien même celui-ci a des airs de fantasmes pour fans d’Esprits Criminels.

Avec un scénario aussi surréaliste que l‘histoire d’un tueur en série nommé « Le Boucher » (Josh Hartnett) qui accompagne sa fille adorée Riley (Ariel Donoghue) à un concert de la Taylor Swift de service (Lady Raven interprétée par Saleka Shyamalan), on ne pourrait imaginer qu’un tel pitch puisse trouver ses racines dans un fait réel. C’est pourtant bel et bien le cas.

A lire aussi Maxxxine : critique d’une femme des années 80

Où est Charlie ?

La Trap rêve

Le thriller de Shyamalan est pourtant bien basé sur des faits réels, et plus précisément sur une opération d’infiltration et de traque nommée Opération Flagship. Les faits se sont déroulés en 1985. Les services des U.S. Marshals ont adressé plus de 3 000 invitations à des fugitifs partout à travers les États-Unis. Ces invitations étaient labellisées au nom de Flagship International Sports TV, une fausse société d’organisation d’événements sportifs. Les invitations précisaient que les heureux élus avaient été tirés au sort pour assister à un match de football américain opposant les Washington Redskins et les Cincinnati Bengals.

Les US Marshalls avaient ainsi prévu une petite fête d’avant-match, où les fugitifs auraient pu récupérer leurs tickets pour assister au match, remporter divers prix à une tombola, et éventuellement pouvoir gagner des invitations pour le Superbowl. Dans le stade et autour de celui-ci, plus de 150 agents des Marshalls déguisés en pom-pom girls, en personnel d’entretien, en vendeurs de boisson et de nourriture, en représentants de la société Flagship et même en mascotte de San Diego (dans un costume de poulet géant), attendaient l’arrivée des fugitifs.

Mais qu’est ce que c’est que cette histoire abracadabrantesque ?

C’est au milieu de ce piège que 101 des 3 000 fugitifs sont descendus du bus qui leur avait été spécialement affrété. Les agents du gouvernement craignaient que lancer la centaine d’arrestations en une seule fois engendre une panique générale et des émeutes. À leur arrivée, les fugitifs avaient donc été placés dans des pièces séparées, par groupe de 15, tous attendant sagement de recevoir leurs prix et le discours de félicitations du patron de Flagship, qui n’était autre que Louie McKinney, chef des opérations.

Au signal donné par Louie McKinney, les forces armées des U.S Marshalls avaient finalement débarqué dans chaque pièce pour arrêter les fugitifs. L’opération avait eu des résultats au-delà des espérances des forces de police, puisque ce ne sont pas 101 mais 144 personnes qui avaient fini avec les menottes aux poignets ce jour-là.

Aussi fou que cela puisse paraître, c’est donc cette opération de police d’envergure qui a été l’une des inspirations de M. Night Shyamalan pour Trap. Pour voir comment il l’a transformé, il suffit d’aller découvrir le film au cinéma depuis ce 7 août.