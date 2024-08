Après Trap, M. Night Shyamalan tease déjà son prochain film dans la veine de son thriller

M. Night Shyamalan sait déjà à peu près quel film il fera après la traque faussement tendue de son thriller Trap.

On en attendait beaucoup de Trap, avec son intrigante promotion et son pitch aguicheur de tueur en série bloqué dans un stade rempli de policiers. Sauf qu’au final, la sauce n’a pas pris et le film de Shyamalan s’est avéré être une véritable déception. Même un Josh Harnett au top de sa forme n’a pu sauver le thriller teasé comme « Le Silence des agneaux au concert de Taylor Swift » par le réalisateur.

C’est malheureusement le jeu avec le metteur en scène, qui nous a habitués au meilleur (Incassable, Sixième Sens) comme au pire (La Jeune Fille de l’Eau, After Earth). C’est toujours un peu la loterie avec le cinéaste, qui joue constamment avec nos attentes, et a tout de même plus tendance à nous décevoir qu’à nous surprendre. C’est pour ça qu’on reste toujours un peu méfiant quand il parle déjà de son prochain film.

Attention à ne pas se faire piéger (deux fois)

C’est lors d’un entretien avec Collider que le réalisateur de Knock at the Cabin et de The Visit en a plus dit sur son prochain long-métrage. Selon lui, on devra s’attendre à une toute nouvelle approche d’un genre, comme Trap a tenté de le faire avec le film de tueur en série. Sauf que c’est encore assez flou dans l’esprit du réalisateur, a priori :

« Je suis encore en train de le travailler. Il y aura une sorte de basculement dans le genre vraiment cool, donc je suis très enthousiaste. Je n’ai jamais traité ce sujet en particulier, et il m’a toujours intéressé. Mais c’est une façon étrange de l’aborder. Ce qui m’intéresse vraiment maintenant, comme avec Trap, c’est d’aborder des genre et des sujets comme les tueurs en série, mais sous un angle que l’on n’a jamais vu auparavant.«

Quand on va devoir payer une place pour voir un film où le twist est qu’en fait les dragons sont les donjons

Autant dire que Shyamalan devrait continuer à explorer, sans doute avec un énième concept, une autre manière de nous raconter une histoire. Avec amusement, il a laissé entendre, après la question du journaliste de Collider, qu’il s’agissait peut-être d’une comédie romantique. Alors pourquoi une romance qui partirait soudainement dans une direction inattendue avec un twist typique du cinéma de Shyamalan ?

À ce stade, on n’en saura pas plus, mais vu la rapidité du cinéaste pour écrire et réaliser ses films, on pourrait avoir des nouvelles rapidement. D’ici là, il est toujours possible de s’enfermer avec un serial killer au milieu d’un concert avec les 1h45 de Trap au cinéma.