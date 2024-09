Follow sur France 2 : ce thriller sur un tueur en série est inspiré (un peu) d’une histoire vraie

Follow, la série thriller de France 2 sur un serial killer, s’est légèrement inspirée d’une véritable histoire.

Diffusée à l’automne 2023 sur 13e Rue, Follow a débarqué sur France 2 le lundi 9 septembre. Portée par Marie Colomb qui a impressionné beaucoup de critiques, cette série et sa diffusion sur France 2 pourraient faire définitivement décoller la jeune actrice (qui a joué notamment dans As Bestas, La Voie Royale ou encore Les Magnétiques). La série raconte l’histoire glaçante d’un tueur en série qui entre en contact via les réseaux sociaux avec Léna (jouée par Marie Colomb), 28 ans, nouvelle community manager de la Préfecture de police de Paris.

Primée meilleure série au dernier festival de la fiction de La Rochelle, Follow a été écrite par Victoire d’Aboville, Sophie Dab (qui a un rôle important dans la série) et Florian Spitze. L’histoire reste une fiction en majeure partie, mais en vérité, ce scénario est né de discussions entre les scénaristes et la vie d’une personne réelle.

Le métro parisien la nuit, rien que ça c’est terrifiant

FOLLOW ou UNFOLLOW

Ainsi, le personnage de Léna a été inspiré par Julie Vincent, chargée de développement de Bonne Pioche Story, la société de production à l’origine de la série comme l’a expliqué Victoire d’Aboville, la co-créatrice de Follow, dans un communiqué :

« Il se trouve qu’à l’époque de la création de la série, je travaillais avec Julie Vincent, une ancienne community manager de la préfecture de police de Paris, en reconversion. Nos échanges m’ont inspiré le pitch de Follow que j’ai proposé à 13e Rue : une histoire autour d’un Guy Georges contemporain, à l’époque des réseaux sociaux, et d’une jeune femme qui ne serait pas flic. Je suis une grande fan de true crime et j’aime développer des histoires centrées sur des personnages qui ne sont pas là où ils devraient être, mais parviennent à développer des talents inédits face à une situation inédite. »

Ah les jeunes et leur téléphone…

Au-delà des expériences vécues par Julie Vincent et du parallèle avec Guy Georges, la série s’inspire évidemment d’autres histoires vraies pour son récit, aussi sordides et célèbres. Ainsi, Follow puise largement dans l’histoire du Zodiac (déjà raconté par David Fincher dans son film éponyme) version contemporaine avec la présence des réseaux sociaux.

Au-delà de l’histoire, les premiers avis sur la série évoque une ambiance dans la veine d’autres œuvres sur des serial killers dont Le Silence des agneaux de Jonathan Demme ou la saga Millenium (aussi adapté par David Fincher en 2012). La série débute sa diffusion ce 9 septembre sur France 2. Elle est d’ores et déjà disponible en intégralité sur France.tv.