Trap : les premiers avis sur le thriller de Shyamalan sont arrivés

Les premiers avis concernant Trap, le nouveau film de M. Night Shyamalan sont tombés, et l’accueil est un peu tiède.

M. Night Shyamalan avait vendu son film pendant sa campagne de promo comme un « Silence des Agneaux à un concert de Taylor Swift« . Dans ce thriller façon huis clos au format XXL, la police a encerclé un stade dans lequel se produit Lady Raven, une superstar internationale de la musique, idole des jeunes de son état. Cette étrange stratégie des forces de l’ordre vise à coincer le tueur en série surnommé « The Butcher » (Le Boucher), dont la police sait qu’il assiste à ce concert avec l’un de ses proches.

Dans les rôles principaux de Trap, on retrouve Josh Hartnett dans le rôle de Cooper, le soi-disant tueur, Ariel Donoghue dans celui de Riley (la fille de Cooper) et Saleka Shyamalan (la fille de Shyamalan lui-même) incarne Lady Raven, la Taylor Swift locale. Gimmick de M. Night Shyamalan oblige, on s’attend à de multiples twists pour ce thriller, et surtout à une réponse tordue à la question : « Josh Hartnett est-il vraiment le tueur de Trap ?« . Question qui reste en suspens pour le moment, mais concernant la qualité du film, les premiers avis sont tombés. Revue de presse.

Cerné par les Swifties

La Trap cœur

« Le film de Shyamalan est une expérience d’une simplicité trompeuse. L’intrigue est plutôt ingénieusement simple, au début, mais le voyage difficile d’un père et d’un tueur essayant de ne pas bouleverser la fabrication délirante soigneusement construite de sa vie – et la façon dont les deux identités se heurtent l’une à l’autre un jour fatidique – est exaltant et multidimensionnel. » Rodrigo Perez – The Playlist

« Même s’il est un peu trop long, alors qu’il commence à se laisser porter par les idées initiales les plus fortes, c’est peut-être son œuvre la mieux conçue depuis Le Village et sans doute le divertissement le plus pur [que M. Night Shyamalan] ait jamais réalisé. » Nick Newman – The Film Stage

« Ce film n’a pas la profondeur des films les plus importants de Shyamalan ni la théâtralité de ses expériences bizarres les plus mémorables. Mais c’est l’un de ses meilleurs thrillers.« William Bibbiani – The Wrap

Les relations père-fille selon Shyamalan

« En tant que délicieux jeu du chat et de la souris, cependant, il offre suffisamment de sensations fortes pour compenser ses illogismes, et avec Josh Harnett, il s’enorgueillit d’une star capable d’insinuer de la diablerie dans la paternité. » Nick Schager – The Daily Beast

« Trap manque trop souvent du savoir-faire nécessaire pour déborder d’énergie et de tension. Malgré ces faux pas, Josh Hartnett fait presque de Trap un film digne d’être vu, imprégnant son personnage d’une espièglerie qui peut s’avérer captivante. Il est juste dommage que son excellent travail se sente parfois piégé dans un film qui ne sait pas quoi en faire. » Brian Tallerico – RogerEbert.com

« Lorsque le film est littéralement pauvre en intrigue, seule la détermination et l’engagement du cinéaste parviennent à sauver une fin qui bouscule plusieurs fois la logique et la raison. » Jeremy Mathai – Slashfilm

Il est où Justin Bieber ?

« Trap est un autre thriller plein de promesses de M. Night Shyamalan, mais ses choix cinématographiques ne peuvent tout simplement pas rendre justice à ce concept. » Ross Bonaime – Collider

« Saleka Shyamalan apporte 14 chansons originales et fait un travail crédible sur scène, interprétant un certain nombre d’airs entraînants, mais une fois que Lady Raven est prise dans la série de développements insensés qui se produisent après le spectacle, nous sommes plongés jusqu’aux genoux dans le pays des rires involontaires. Trap est une coquille bien faite, sans rien à l’intérieur. » Richard Roeper – Chicago Sun-Times

« Demander à un public d’accepter quelque chose d’aussi fondamentalement farfelu frise l’insulte. Pour précisons que ce n’est pas amusant. […] Un film comme « L’étrangleur de Boston » (1968) traitait de ce genre de choses d’une manière obsédante, mais les artifices de Trap se transforment en quelque chose de presque grotesque, à la limite de l’absurde.« Owen Gleiberman – Variety

Les critiques voient rouge

La plupart des critiques soulignent la prestation de Josh Hartnett, très crédible dans son rôle de père de famille doublé d’un tueur en série. L’intégralité du film parait d’ailleurs reposer sur ses seules épaules. Cependant, M. Night Shyamalan semble être loin d’avoir réalisé son meilleur film. Trap est décrit comme un thriller solide, mais qui ne transforme pas l’essai. Son concept de tueur pris au piège n’aboutit pas à l’épiphanie attendue.

Reste que la presse est très partagée quant aux rebondissements de Trap, certains estimant qu’ils sont trop absurdes pour être crédibles, d’autres qu’il s’agit des points forts du film. Le film Trap de M. Night Shyamalan sortira dans les salles de cinéma françaises le 7 août 2024.