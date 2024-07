« Le Silence des agneaux au concert de Taylor Swift » : Shyamalan décrit ce qui nous attend dans Trap

M. Night Shyamalan a parlé de son prochain film Trap en interview, et on peut dire qu’il sait comment le vendre.

Trap de M. Night Shyamalan s’est dévoilé avec une bande-annonce haletante il y a de ça quelques semaines, et on est forcément curieux de voir ce que ça peut donner. On sait en effet que le réalisateur, malgré ses nombreuses imperfections, est évidemment capable de nous fournir des œuvres impressionnantes et mémorables. Et il n’est pas impossible que Trap reste ainsi dans les mémoires, rien que par son pitch de base nous promettant de suivre un tueur en série cerné par la police alors qu’il vient d’emmener sa fille au concert de sa pop star préférée.

Et tandis que le film de la fille de Shymalan, Les Guetteurs, a été sacrifié pour limiter la casse après son bide, le réalisateur de Sixième Sens a récemment parlé du concept intrigant de son prochain long-métrage. Il en a donc profité pour expliquer comment l’idée lui était venue, et a surtout décrit de manière amusante ce que Trap allait nous réserver.

« Anthony Hopkins, j’arrive… »

Trap, piégé entre Hannibal Lecter et Taylor Swift

Lors d’une interview avec Empire, M. Night Shyamalan a ainsi résumé simplement mais d’une manière assez étonnante ce qu’on allait retrouver dans Trap :

« Et si les évènements du Silence des agneaux s’étaient produits pendant un concert de Taylor Swift ? »

Le cinéaste a ensuite expliqué qu’il s’était inspiré d’une véritable opération de police nommée Flagship, qu’on peut traduire en français par vaisseau amiral ou vaisseau mère. Durant l’année 1985, plusieurs fugitifs s’étaient vus offrir des billets gratuits pour un match de football américain et la possibilité de gagner un voyage au Super Bowl. Cela a permis l’arrestation de 101 fuyards en une seule journée :

Pas mal le concert

« C’était hilarant. Les flics étaient littéralement des pom-pom girls et des mascottes. Ces types dansaient en entrant. Et ils ont tous été attrapés. C’était tellement fou et marrant. »

Shyamalan mélangé à Hannibal Lecter et Taylor Swift ? Forcément, ça donne envie, mais comme souvent avec le cinéaste, on se demande si son idée de départ sera à la hauteur du résultat final. Pour savoir si le pari est réussi, rendez-vous le 7 août 2024 en salles pour voir si Trap parviendra réellement à nous piéger.