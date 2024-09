Le business Shyamalan : comment le réalisateur a tout remis en question avec Trap

C’est l’un des films qui a marqué l’été : Trap, thriller porté par Josh Hartnett et dernier rejeton en date de M. Night Shyamalan sorti le 7 août 2024, était une tentative de reconversion pour le réalisateur. Réussie ?

La bande-annonce avait fait son petit effet dans les salles de ciné : ce (soi-disant) huis clos géant racontant l’histoire d’un tueur en série encerclé par la police au concert où il accompagne sa fille, promettait un concept hyper efficace et digne des meilleurs Shyamalan. Il se trouve que le résultat, pour le moins audacieux, ne sut pas convaincre tout le monde.

A lire aussi

Trap : critique du piège à cons de Shyamalan

Mais comment ce clair-obscur critique s’est-il traduit au box-office ? Réalisateur de Sixième Sens, Incassable ou Le Village, mais aussi de La Jeune Fille de l’Eau, Phénomènes ou After Earth, Shyamalan s’est déjà montré capable du meilleur comme du pire, aussi bien concernant la qualité de ses films que leur performance au box-office. Petite analyse du cas Trap, révélateur d’un tournant pris dans la carrière du metteur en scène.

La France devant le come-back de Céline Dion

Un at(Trap)pe pas si nigaud

Avec une campagne promotionnelle au rendez-vous et une bande-annonce remarquée, Trap avait tout pour être la belle surprise de l’été, vaillante concurrence face aux blockbusters Twisters, Sans un Bruit : Jour 1 et Alien : Romulus, et aux films d’animation Vice-versa 2 et Moi, moche et méchant 4. Cette concurrence inattendue fut en effet assurée cet été par une production modeste. Mais c’est le film d’horreur Longlegs qui joua ce rôle de David face aux Goliath hollywoodiens.

A lire aussi

Longlegs : encore un énorme coup pour le cinéma d’horreur (et le distributeur Neon)

Trap, quant à lui, qui coûta 30 millions de dollars contre les 10 de Longlegs, et qui ne rapporta qu’un peu plus de 80 millions face aux presque 110 millions de recettes du film d’Oz Perkins, ne créa pas vraiment la surprise. Pourtant, sans être éclatante, tant s’en faut, sa performance n’a rien de ridicule. Pour Shyamalan, il y a même un progrès depuis son précédent film, Knock at the Cabin, sorti en 2023 et qui avait coûté 20 millions pour en récolter presque 55.

Plus ou moins effrayant que le tueur de Longlegs ?

Selon les chiffres du site Box Office Mojo, il faut aussi noter que, lors de son démarrage sur le sol américain, Trap s'est placé directement en 3e position derrière Deadpool & Wolverine (qui entrait dans sa deuxième semaine d’exploitation), et Twisters (qui était à l’affiche depuis deux semaines). Trap se faufilait ainsi devant Moi, moche et méchant 4 et Vice-versa 2, sortis respectivement depuis 3 et 4 semaines, mais dont l’un a tutoyé le milliard quand l’autre l’a largement dépassé.

Si l’ancienneté à l’affiche de ses plus gros concurrents a donc probablement aidé le film à faire un démarrage honorable sur son propre territoire, il n’en demeure pas moins que ...