Trap : critique du piège à cons de Shyamalan

Force de Trap

Sur le papier, Trap avait tout pour plaire, et sa bande-annonce rythmée mettait l’eau à la bouche. Le principe était clair : un gentil papa emmène sa fille de 12 ans voir le concert d’une chanteuse à succès, jusqu’à ce qu’il se rende compte que la salle de concert est cernée par les flics qui sont à sa recherche, parce qu’il serait en réalité le tueur en série qui terrorise la région…

A partir de là devait se mettre en place un escape game pointilleux opposant la minutie et la perversité du tueur à la puissance de feu et la perspicacité de la police, épaulée d’une redoutable profileuse. Ça aurait fait un super film, non ? Surtout avec le patron des labyrinthes psychologiques aux commandes, et le grand retour de Josh Hartnett dans un premier rôle. Sauf que le film ne ressemble finalement pas du tout à sa bande-annonce et à toutes ses promesses, comme c’est parfois le cas.

Antoine au concert de Taylor Swift

L’exemple le plus criant étant que le trailer laissait envisager un huis clos prenant place exclusivement pendant le concert, ce qui est loin d’être le cas. Sans en dire davantage, une bonne partie de l’intrigue se passe après le concert et en dehors de la salle de spectacle, ce qui ôte de facto beaucoup de tension à l’ensemble, rebattant les cartes établies au début du film qui posaient les règles de cette chasse à l’homme inversée en milieu clos.

En résulte une narration boiteuse qui allonge le film plus que de raison, et se termine en une cascade de différentes conclusions interminables et superflues (quelque part dans l’esprit de Shyamalan, il s’agissait sans doute de retournements de situation particulièrement subtils et étonnants). Mais malheureusement, il n’y a pas que dans la structure du film que les choses ne fonctionnent pas. Et Josh Hartnett, qui donne tout ce qu’il a, ne suffit pas à rattraper la catastrophe.

Le sourire de psychopathe made in Josh Hartnett

Trap (pas très) chirurgical

Bien avant que n’arrive la désillusion du faux huis clos se pose le problème de la crédibilité des événements. Que le spectateur soit tolérant envers quelques situations improbables, c’est une chose, mais qu’il puisse croire au déluge d’absurdités que propose Trap en est une autre. Admettons que la fille du tueur accepte que son père quitte sa place toutes les cinq minutes avec des prétextes tous plus fallacieux les uns que les autres passe encore (en fait, non), mais qu’elle tolère en bronchant à peine de rater plusieurs chansons de sa star préférée parce que son daron veut l’emmener “faire un tour” en plein milieu du concert, ça commence à faire sourire.

Ajoutons à ça que toutes les personnes présentes dans le stade semblent être enclines à aider le tueur en cavale, alors même que la sécurité est censée être poussée au maximum : le vendeur de t-shirt avec lequel le dialogue équivaut à “Bonjour, vous savez par où sortir au cas où on serait un dangereux psychopathe ?” “Oui c’est par-là, bonne soirée et gros bisous !”, le policier posté sur le toit qui veut avoir l’air très très méfiant mais qui dévoile en deux seconde la stratégie des forces de l’ordre, la chanteuse qui prend des risques inconsidérés…

Histoire d’être encore moins subtil, il y a aussi beaucoup de très gros plans

A partir de ce moment-là, le suspens ne prend jamais tant le spectateur comprend que la situation ne sera jamais un tant soit peu réaliste. Par ailleurs, beaucoup d’éléments sont annoncés et placés avec précaution comme des fusils de Tchekov (l’issue par les coulisses, la trappe dans le sol, le badge de l’employé, le mot de passe de la police…), et donnent l’impression qu’ils seront les pièces d’un grand puzzle imaginé par le tueur pour s’en sortir, et que la révélation finale permettra de tous les assembler.

Or, chacun de ces accessoires s’avère soit inutile, soit utilisé lors de dialogues gadgets comme ceux précédemment cités, sans jamais être réellement utiles au récit. A croire que Shyalaman s’en sert comme d’esbroufe pour donner l’impression que son film est écrit au cordeau, alors qu’il tient sur un échafaudage branlant de situations risibles et de dialogues dépourvus de toute subtilité.

Un code couleur là aussi particulièrement subtil

Trap pas fort

Après l’escape game raté, la deuxième ambition du film est d’élaborer un peu sur les relations du tueur avec sa famille. Malheureusement, là non plus, rien ne fonctionne. Amenée trop tard, la dichotomie psychopathe sans merci/père de famille aimant est à peine creusée, tout juste esquissée dans des dialogues explicatifs et fourre-tout avec le personnage d’Alison Pill, qui incarne la femme du tueur. Et encore, c’est sans citer l’horrible séance de psychologie de comptoir dans la voiture, qui oblige à se cacher les yeux tant elle est gênante de ridicule.

Mais Shyamalan ne développe pas plus la relation du meurtrier à ses actes de violence : pourquoi les commet-il, qu’y trouve-t-il, pourquoi ne peut-il (ou ne veut-il) pas s’arrêter ? Ce n’est pas le sujet du film (aucun meurtre ni corps n’est même montré), certes, mais ignorer entièrement la question laisse un vide étonnant dans l’écriture du personnage. Un vide à peine rafistolé par les TOC du psychopathe, là aussi présentés tardivement et de manière terriblement artificielle comme étant une caractérisation du protagoniste (le coup de la serviette dans la salle de bain donnerait des cauchemars au scénariste le plus débutant).

Saleka Shyamalan, fille du réalisateur, est le sujet déguisé du film

Et au milieu de ce marasme demeure une question : le personnage de la profileuse arbore-t-il le même chignon en spirale très caractéristique de Kim Novak dans Sueurs Froides pour une raison particulière autre que de faire un clin d’œil à Hitchcock ? Shyamalan veut-il, par ce clin d’œil, se réclamer de l’héritage de l’autre maître des twists ? Si oui, le malheureux a mal choisi son film pour invoquer un tel mentor.

La véritable volonté du réalisateur était sans doute, avec Trap, de mettre en avant sa propre fille, Saleka, chanteuse de profession, qui incarne ici la pop star du film et en a écrit les chansons (insipides). La jeune femme y gagne un pseudo-concert filmé, et tant pis pour le public qui n’avait pas compris qu’en lieu et place d’un thriller, il assisterait à la fabrication d’un CV de nepo baby. Après qu’il a produit Les Guetteurs, le premier film de son autre fille (Ishana) sorti cette année, Shyamalan semble, ces jours-ci, davantage investi dans la carrière de ses enfants que dans la qualité de ses films, et ça se sent.