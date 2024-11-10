Thunderbolts* : bande-annonce sous Suicide Squad pour les oubliés de Marvel

La toute première D23 Brasil : A Disney Experience a eu lieu ce week-end à São Paulo. Une nouvelle convention Disney qui a permis au studio d’entre autres dévoiler quelques concepts arts du prochain Avatar , d’annoncer un prochain film L’Âge de glace et de partager la bande-annonce de Captain America 4 (avec un peu plus de Red Hulk à l’intérieur) . Autre (tout ?) petit évènement du week-end : les nouvelles images de Thunderbolts* .

Thunderbolts*, le Suicide Squad Wish de Marvel ?

Et pour l’instant, difficile de parler du nouveau film réalisé par Jake Schreier sans penser à la Suicide Squad de DC. Non, pas à l’horrible opus de 2016, mais au grand film sorti en 2021 et mis en scène par James Gunn. Ici aussi, on nous présente une équipe de sales gosses désaxés, mais au fond habités d’un petit cœur qui bat… Mais si cette bande-annonce essaie de singer la nonchalance et la tendresse de la concurrence, il est clair que le film avec Florence Pugh et David Harbour n’a ni sa folie, ni sa générosité.

Thunderbolts* a l’air tout sage, pas très drôle et pas vraiment spectaculaire. Peut-être que le véritable potentiel du film se trouve ailleurs et que sa méchanceté rêvée est une fausse piste promotionnelle, mais la bande-annonce ne laisse rien deviner d’autre. Pourtant, sur le papier, ce nouvel opus du MCU a un relatif potentiel, entre son casting (Pugh, Harbour, mais aussi Sebastian Stan, Olga Kurylenko et Rachel Weisz) et l’équipe de l’excellente série Acharnés (le réalisateur Jake Schreier, le créateur Lee Sung Jin, et la productrice/scénariste Joanna Calo).

Une équipe de super-héros/méchants de plus

Il faudra laisser sa chance à Thunderbolts*, qui pour rappel, sortira le 30 avril prochain dans nos cinémas français. En attendant, Florence Pugh sera la tête d’affiche de ce qui sera sans doute la grosse chialade de début 2025, L’Amour au présent. Sebastian Stan, quant à lui, est actuellement dans les salles obscures avec le sympathique The Apprentice. Pour David Harbour, la nouvelle saison de Stranger Things débarquera courant 2025.