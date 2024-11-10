Thunderbolts* : bande-annonce sous Suicide Squad pour les oubliés de Marvel

Thunderbolts*, avec Florence Pugh et David Harbour, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce qui fait très sous-Suicide Squad de Marvel.
La toute première D23 Brasil : A Disney Experience a eu lieu ce week-end à São Paulo. Une nouvelle convention Disney qui a permis au studio d’entre autres dévoiler quelques concepts arts du prochain Avatar, d’annoncer un prochain film L’Âge de glace et de partager la bande-annonce de Captain America 4 (avec un peu plus de Red Hulk à l’intérieur). Autre (tout ?) petit évènement du week-end : les nouvelles images de Thunderbolts*.
Thunderbolts*, le Suicide Squad Wish de Marvel ?
Et pour l’instant, difficile de parler du nouveau film réalisé par Jake Schreier sans penser à la Suicide Squad de DC. Non, pas à l’horrible opus de 2016, mais au grand film sorti en 2021 et mis en scène par James Gunn. Ici aussi, on nous présente une équipe de sales gosses désaxés, mais au fond habités d’un petit cœur qui bat… Mais si cette bande-annonce essaie de singer la nonchalance et la tendresse de la concurrence, il est clair que le film avec Florence Pugh et David Harbour n’a ni sa folie, ni sa générosité.
Thunderbolts* a l’air tout sage, pas très drôle et pas vraiment spectaculaire. Peut-être que le véritable potentiel du film se trouve ailleurs et que sa méchanceté rêvée est une fausse piste promotionnelle, mais la bande-annonce ne laisse rien deviner d’autre. Pourtant, sur le papier, ce nouvel opus du MCU a un relatif potentiel, entre son casting (Pugh, Harbour, mais aussi Sebastian Stan, Olga Kurylenko et Rachel Weisz) et l’équipe de l’excellente série Acharnés (le réalisateur Jake Schreier, le créateur Lee Sung Jin, et la productrice/scénariste Joanna Calo).
Il faudra laisser sa chance à Thunderbolts*, qui pour rappel, sortira le 30 avril prochain dans nos cinémas français. En attendant, Florence Pugh sera la tête d’affiche de ce qui sera sans doute la grosse chialade de début 2025, L’Amour au présent. Sebastian Stan, quant à lui, est actuellement dans les salles obscures avec le sympathique The Apprentice. Pour David Harbour, la nouvelle saison de Stranger Things débarquera courant 2025.
Je ne vois pas comment un film de ce genre pourrait être intéressant si la ligne de Disney est respectée : à savoir qu’il n’y a pas de zone grise morale, que les individus sont bons ou mauvais (mais que éventuellement ils peuvent être illuminés). Qu’est-ce que c’est pour eux un anti-héros ? un héros non révélé dont le cynisme s’explique par l’absence de foi et qui doit retrouver l’espoir et faire la paix avec le monde en rentrant dans le rang, où la répartition essentialiste des rôles sociaux est totalement pertinente, et qui trouverait sa place à travers sa mission de protéger le statu quo. Je pense que c’est sur cette base qu’ils ont racheté Marvel d’ailleurs, en considérant que fondamentalement les super-héros sont ultra-conservateurs.. évidemment il y a une dimension progressiste à la base chez Marvel, mais Disney l’a considérée comme un simple vernis, et montre d’ailleurs des questions sociales comme un état de fait marquant la Fin de l’Histoire (si je ne me trompe pas le soit-disant « wokisme » de Disney reprend des questions traitées dans les comics sous forme de réponse, ce qui ne fait pas du tout le même sens).
Thunderbolt devrait être l’occasion de représenter des questions de luttes de classes maquillées en luttes morales sur la base de traumatismes liés au mécanisme d’humiliations et de dominations sociales (c’est comme ça que je comprends le dispositif… l’altérité repoussée mais interne, avec laquelle il est nécessaire de négocier et où la problématique n’est pas qu’on ne trouve pas de solution définitive mais qu’on en cherche), montrant que les discours sur les valeurs ne sont pas les valeurs elles-mêmes, qu’un même mot peut s’incarner de manière opposée dans des réalités sociales différentes… etc. Si c’était correctement traité ce serait le signe d’une perte de contrôle de la part de la direction de Disney, qui me semble avoir comme ambition de représenter une approche inverse du monde (quelque part les Avengers par Disney sont les Thunderbolts vus du point de vue des Thunderbolts). C’est comme ça que je le comprends.
Et si c’était plutôt un « Sur Suicide Squad »..?
Juste parce qu’il n’a pas besoin de trash en plus pour être intéressant, et que ses personnages ne sortent pas de nulle part, eux ?
Évidemment ils vont pas être aussi sentencieux que Captain America, donc ça sera complémentaire au film de Février…
Mais, c’est vrai que ça tourne en rond pour l’instant.
Et Sentry dans son costume rembourré, ça risque fortement de piquer les yeux – pas seulement parce qu’il a « la puissance d’un million de soleils » (ils exagèrent sûrement).
L’humour à deux balles Marvel toujours présent.
Ça ne fait pas vraiment envie, mais on ne sait jamais sur un malentendu, ce sera peut être regardable.
Ça à l’air de passer. Ça me botte legerement plus que les derniers Marvel, principalement pour Florence.
Concernant le Suicide Squad de Gunn, je comprends pas la hype autour de ce film. Perso je l’ai trouvé long et chiant
« il est clair que le film avec Florence Pugh et David Harbour n’a ni sa folie, ni sa générosité ». Vous avez pu voir le film ?
Enfin un nouveau film du MCU que j’ai, hâte de voir! Il a déjà plus travailler visuellement que Cap 4!