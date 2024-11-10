Captain America 4 : bande-annonce avec plus de Red Hulk pour le retour de cet Avengers chez Marvel

Ce week-end, c’est la toute première édition de la D23 Brasil : A Disney Experience . Cette convention inédite de Disney se tient à São Paulo. L’occasion d’une pluie d’annonces et d’images pour les prochaines productions Disney, Pixar et Avatar. Parmi les bandes annonces partagées ce week-end, Marvel a dévoilé un peu plus de son prochain Captain America: Brave New World , et notamment de son Red Hulk incarné par Harrison Ford .

Captain America 4 : L’Incroyable Red Hulk ?

Cette nouvelle bande-annonce de Brave New World joue une carte similaire à celle du Soldat de l’hiver, sorti en 2014, celle du thriller paranoïaque. Manipulations politiques et esthétique non sans rappeler les grands thrillers américains des années 70 (Les Trois Jours du Condor, Les Hommes du président), ce nouvel opus semble s’ancrer dans un univers plus palpable avec une intrigue à échelle plus humaine/terrestre que le Marvel moyen.

Mais comme mentionné, cette esthétique a déjà été retravaillée par le MCU. Captain America 4 sera-t-il une simple redite du Soldat de l’hiver ? S’il est encore trop tôt pour le dire, on peut noter que le véritable distinguo que semble travailler Brave New World (tout du moins sa promotion) est la présence du nouveau président des États-Unis Thaddeus Ross, aka Red Hulk.

Team Monstro Elisasue

En effet, cette nouvelle bande-annonce de Captain America 4 promet une grosse bagarre entre ce brave Anthony Mackie et la version toute rouge et musclée de Harrison Ford. À défaut de renouveler esthétiquement le MCU, Brave New World se devra d’au moins remplir son contrat en termes d’action et de grand spectacle. Ces quelques images promettent des séquences de vol que les gadgets du nouveau Captain pourraient rendre amusantes.

En attendant d’en voir et savoir plus, rappelons que Captain America 4 est réalisé par Julius Onah, le metteur en scène de The Cloverfield Paradox et Luce. Le scénario du film a été écrit par Dalan Musson (Iron Sky 2, Falcon et le Soldat de l’hiver), Malcolm Spellman (Empire, Falcon et le Soldat de l’hiver) et Matthew Orton (Devil’s Peak, Moon Knight). Captain America: Brave New World sortira dans nos cinémas français le 12 février prochain.