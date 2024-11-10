Captain America 4 : bande-annonce avec plus de Red Hulk pour le retour de cet Avengers chez Marvel

Captain America 4, intitulé Brave New World, avec Anthony Mackie, dévoile un peu plus de Red Hulk dans sa nouvelle bande-annonce.
Ce week-end, c’est la toute première édition de la D23 Brasil : A Disney Experience. Cette convention inédite de Disney se tient à São Paulo. L’occasion d’une pluie d’annonces et d’images pour les prochaines productions Disney, Pixar et Avatar. Parmi les bandes annonces partagées ce week-end, Marvel a dévoilé un peu plus de son prochain Captain America: Brave New World, et notamment de son Red Hulk incarné par Harrison Ford.
Captain America 4 : L’Incroyable Red Hulk ?
Cette nouvelle bande-annonce de Brave New World joue une carte similaire à celle du Soldat de l’hiver, sorti en 2014, celle du thriller paranoïaque. Manipulations politiques et esthétique non sans rappeler les grands thrillers américains des années 70 (Les Trois Jours du Condor, Les Hommes du président), ce nouvel opus semble s’ancrer dans un univers plus palpable avec une intrigue à échelle plus humaine/terrestre que le Marvel moyen.
Mais comme mentionné, cette esthétique a déjà été retravaillée par le MCU. Captain America 4 sera-t-il une simple redite du Soldat de l’hiver ? S’il est encore trop tôt pour le dire, on peut noter que le véritable distinguo que semble travailler Brave New World (tout du moins sa promotion) est la présence du nouveau président des États-Unis Thaddeus Ross, aka Red Hulk.
En effet, cette nouvelle bande-annonce de Captain America 4 promet une grosse bagarre entre ce brave Anthony Mackie et la version toute rouge et musclée de Harrison Ford. À défaut de renouveler esthétiquement le MCU, Brave New World se devra d’au moins remplir son contrat en termes d’action et de grand spectacle. Ces quelques images promettent des séquences de vol que les gadgets du nouveau Captain pourraient rendre amusantes.
En attendant d’en voir et savoir plus, rappelons que Captain America 4 est réalisé par Julius Onah, le metteur en scène de The Cloverfield Paradox et Luce. Le scénario du film a été écrit par Dalan Musson (Iron Sky 2, Falcon et le Soldat de l’hiver), Malcolm Spellman (Empire, Falcon et le Soldat de l’hiver) et Matthew Orton (Devil’s Peak, Moon Knight). Captain America: Brave New World sortira dans nos cinémas français le 12 février prochain.
aucune hype pour ce film…
Marvel est en train de s’enfoncer depuis un petit moment…
Le « nouveau » Captain America n’a aucun charisme…
On a plus l’impression d’un Iron America qu’autre chose. Pourquoi il est appelé Captain America ? J’imagine qu’il y a l’idée du symbole « Captain America » sans doute introduit dans la série que je n’ai pas vue. La série permet-elle vraiment d’installer cette valeur symbolique ? j’avoue être dubitatif. En effet c’est déjà dit dans les films et franchement ce n’est pas plus ressenti que ça. Toute les portées symboliques du MCU ne sont en fait jamais construites dans les films, elles sont simplement citées, comme le traumatisme que l’attaque du premier Avengers est censée représentée : on nous en parle, mais dans le film franchement c’est tranquille, une journée au boulot comme les autres pour les protagonistes. Et ce n’est pas un hasard en plus, c’est vraiment ce que veulent dire les films du MCU : les héros ne rencontrent pas de difficulté particulières et les péripéties qu’ils rencontrent ne servent qu’à exprimer leur supériorité déjà présente.. parce que montrée dans une approche essentialiste plutôt qu’existentialiste. On est censé ressentir la dimension symbolique du nom Captain America et de son bouclier… à force qu’on nous dise que c’est ce qu’on ressent. Bof.
Ici on nous change l’acteur pour des raisons contractuelles, et peut-être aussi pour dire qu’il y a bien des conséquences aux histoires, avec des personnages qui meurent et disparaissent. Alors qu’en fait, encore une fois, ça nous est dit plutôt que fait ressentir. Les films du MCU nous expliquent que nous, spectateurs, nous pleurons la disparition de Captain America et Iron Man, alors que, par exemple, dans Matrix Revolution la mort de Trinity est touchante (alors bon, on réagit comme on veut, moi j’ai un peu rigolé, mais le film a une intention et ne nous dit pas dans quel état nous sommes). Et ils le font de cette manière pour au contraire pouvoir nous raconter toujours la même histoire et ne pas se fatiguer à produire de l’attachement : ils exploitent un attachement qu’ils pensent que nous avons déjà (notamment ceux des lecteurs des comics). Quelque part cette approche ne peut que détruire de la valeur des licences, au lieu d’en produire.
Est-ce que pour une fois nous aurons un méchant, et la menace qu’il représente mais sans en être l’essence, c’est à dire à l’intérieur d’enjeux réels de la réalité, qui perdure ? Je parie que, même s’il s’agit du président des USA, ils réussiront à l’escamoter et que finalement il ne se passe rien. Oui, je fais un procès d’intention, parce qu’à un moment donné, quand quelque chose se répète et que ceux qui agissent pour affichent leur contentement, c’est qu’il y a une intention que nous devons comprendre. Et en l’occurrence, je suis en opposition avec cette intention et ce qu’elle produit.
Et les gens critiquent Marvel, alors que c’est quand même vachement économique pour le spectateur. Maintenant qu’on a eu gratuitement la fameuse bande-annonce-qui-montre-tout-le-film, c’est plus la peine d’aller le voir.
Red Hulk n’a rien à faire dans ce métrage. Il n’a jamais rencontré Captain
Cool (les split screens), se passant sur une longue période (les cheveux de Isaiah), musclé…
Et avec des tripes, qui font tellement défaut de nos jours.
Ça c’est du héros !
Et en plus l’Amérique aura à la fois un président Orange dans la réalité (à nouveau), et Rouge dans la fiction… Bonne synchronisation. 😅
#Reset Ross, Reset America