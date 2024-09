The Life of Chuck : premières images du conte apocalyptique tiré de Stephen King par Mike Flanagan

Le film apocalyptique et « feel good » de Mike Flanagan The Life of Chuck, adapté de Stephen King se livre à travers de premières images.

Mike Flanagan et Stephen King, c’est une longue histoire d’amour. Cela fait maintenant sept ans que Flanagan s’attache à adapter le King de l’horreur et du fantastique. Il a commencé avec le film Netflix Jessie, très apprécié par la presse anglo-saxonne. Après le très gros flop au box-office de Doctor Sleep, il continue sur sa lancée avec The Life of Chuck, adapté du court roman La Vie de Chuck, paru en 2020 dans le recueil Si ça saigne (et que le réalisateur avait lu en avance, au début du Covid). Le film est présenté à la 49ème édition du TIFF.

Flanagan a entretemps signé plusieurs séries, dont La Chute de la maison Usher sur Netflix. Il n’est par ailleurs actuellement pas le seul à poursuivre le travail sur l’œuvre de cet auteur. Salem’s Lot, le film d’horreur tiré de Stephen King, a dévoilé premières images et date de sortie. Le talentueux Edgar Wright travaille lui activement sur une adaptation de The Running Man, avec Glenn Powell, et ce remake sera très différent du « film original », selon lui. Mais retour donc sur The Life of Chuck, le nouveau rêve de Flanagan.

On n’est clairement pas dans Melancholia…

It’s a wonderful end

Le film prend le pari audacieux (d’autant plus à une époque marquée par la peur du réchauffement climatique) de raconter, tout comme le livre de Stephen King, la fin du monde de manière joyeuse. Le film se veut être une variation de La Vie est Belle de Frank Capra, mais version apocalyptique. Tom Hiddleston apparaît en effet particulièrement heureux, tout comme les autres acteurs, Carl Lumbly (Sam Yarbrough) et Chiwetel Ejiofor (Marty Anderson), en tête.

On peut voir dans ces images toutes neuves parue dans Vanity Fair divers costumes et décors : des bâtiments urbains, le bureau, la bibliothèque intimiste de Mark Hamill/Albie, pas mal de néons et la façade de la maison de Karen Gillan, avec des images bleues de Chuck qui apparaissent inexplicablement par la fenêtre. La photographie et les FX semblent également particulièrement soignés. On décèle l’inspiration Gene Kelly, notamment avec ce côté hors du temps.

Image inédite de Mike Flanagan à 80 ans, sur une énième adaptation de Stephen King

« Cette histoire montre la fin du monde avec des gens assis en silence et se tenant les mains tout en regardant les étoiles” a indiqué Mike Flanagan. Voilà qui est cohérent avec ces premières images. Pour l’apocalypse, il faudra encore un peu patienter : le film attend toujours un distributeur (il a été produit de manière indépendante) et il n’y a aucune date de sortie.