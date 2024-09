The Life of Chuck : les premiers avis sur le conte bizarre de Stephen King par Mike Flanagan sont là

The Life of Chuck, le film avec Tom Hiddleston réalisé par Mike Flanagan et adapté de Stephen King a été dévoilé au TIFF.

Après sa Chute de la maison Usher pour Netflix, le maître de la peur et des pleurs Mike Flanagan va faire son grand retour au cinéma. Cinq ans après son dernier long-métrage, Doctor Sleep, le cinéaste revient avec The Life of Chuck, décrit comme un conte apocalyptique sur la vie d’un certain Charles Krantz. Adapté d’un roman court écrit par Stephen King, le film est mené par Tom Hiddleston.

The Life of Chuck est la quatrième adaptation de Stephen King par Mike Flanagan après l’excellent Jessie, l’inégal Doctor Sleep et son chef-d’œuvre Sermons de minuit. À l’occasion du TIFF (Toronto International Film Festival), The Life of Chuck a été dévoilé pour la première fois sur grand écran. Petit point sur les premiers retours :

Tom Hiddleston chez Flanagan : on signe où ?

The Life of Chuck : le retour de Mike Flanagan au cinéma

« [Le film de Flanagan] ne répond pas à toutes les questions, mais ça en fait d’autant plus une dévastatrice confrontation à l’oubli. Nous sentons le poids du monde s’écraser sur nous, mais The Life of Chuck fait passer tout ça par la beauté de l’existence » Chase Hutchinson – TheWrap

« Le dernier film de Flanagan est tout simplement époustouflant. Son meilleur film est une œuvre profondément sincère et splendide. Quelque part entre la méditation et la révélation, il ne succombe jamais au mélodrame ou à la mièvrerie. The Life of Chuck est une fable moderne racontée avec l’habilité du conte de fées, l’exubérance pure de la comédie musicale, tout en dégageant un sentiment semblable à l’émerveillement que l’on ressent en regardant le ciel. » Jason Gorber – Collider

Mark Hamill dans The Life of Chuck

« Un film aussi doux qu’effrayant, où les angoisses viennent des très quotidiennes peurs d’être seul, à part et de ne pas pouvoir s’accrocher aux personnes et aux souvenirs qui comptent le plus. » Nick Schager – The Daily Beast

« Les cyniques trouveront sans doute le dernier film de Flanagan bien trop mielleux à leur goût. Les amateurs de douceur, quant à eux, pourraient être complètement charmés par la sincérité intello de The Life of Chuck. » Katie Rife – IndieWire

« Même si The Life of Chuck ne pourrait pas être plus différent du Sermons de minuit de Flanagan, à l’instar de la série Netflix, ce dernier projet prouve une fois de plus que ce créateur est un narrateur à l’écriture singulièrement king-ienne. » Josh Korngut – Dread Central

Première collaboration de Flanagan avec Chiwetel Ejiofor

« On peut admirer l’ambition de The Life of Chuck tout en se demandant si cette histoire si faiblement philosophique avait besoin d’une adaptation sur grand écran – ou si en réduire la prose à la voix off de Nick Offerman était la meilleure décision. Il s’agit moins d’une adaptation, en fin de compte, qu’une glorification du texte couchée sur pellicule par un talentueux fan de King. » A.A. Dowd – IGN Movies

« Si le symbolisme du film est plutôt malin, l’exécution est d’un ennui terrible, avec des bribes de pseudo-sagesse ponctuées de compositions criardes au piano et de moments de vie racontés avec une gravité tape-à-l’œil par Nick Offerman. » Alex Hudson – Exclaim!

Quand les premiers retours sont élogieux !

Les premiers retours sur The Life of Chuck sont donc globalement très positifs. Les journalistes anglophones louent l’ampleur et la sensibilité du récit et de la mise en scène, qui faisaient déjà le sel des plus belles œuvres réalisées par Mike Flanagan. Quelques critiques, néanmoins, reprochent une forme de niaiserie à la plume du cinéaste.

Aussi, ce nouveau long-métrage aurait du mal à trouver sa propre identité derrière l’héritage de Stephen King. Pour se faire son propre avis, il faudra encore attendre un peu puisqu’aucune date de sortie française n’a encore été dévoilée pour The Life of Chuck.