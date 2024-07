Face au bide d’Horizon, Stephen King tacle Marvel et s’agace un peu contre les critiques

Stephen King a récemment réagit au flop de Horizon : Une saga américaine de et avec Kevin Costner, et il en a profité pour tacler Marvel au passage.

Kevin Costner avait de grandes ambitions avec sa saga de films Horizon, qui pouvait selon lui sauver le genre du western. Malheureusement, le film est loin de fonctionner pour son lancement outre-Atlantique (seulement 11 millions de dollars de recettes si on en croit les estimations), et Kevin Costner a même déjà parlé du bide annoncé en interview. L’acteur et réalisateur américain a en effet parié gros avec son dernier bébé, d’autant qu’il a investi une somme hallucinante dans cette saga Horizon.

Les retours de la critique et du public sont également mitigés, ce qui a d’ailleurs fait réagir Stephen King. Le romancier (qui a pris l’habitude de donner son avis sur tout) a ainsi évoqué le sujet Horizon via ses réseaux sociaux, et il n’a pas pu s’empêcher de tacler Marvel et son univers cinématographique en même temps.

Horizon, Marvel et le sadisme du public selon Stephen King

Comme à son habitude, Stephen King a donc parlé du bide d’Horizon : Une saga américaine via son compte X. Il a ainsi défendu le film (pas forcément pour ses qualités) par rapport aux réactions de certaines personnes sur les réseaux sociaux, tout en lâchant une petite pique à destination du MCU :

« Schadenfreude signifie « prendre plaisir au malheur d’autrui ». Il décrit parfaitement les nombreuses réactions que j’ai lues sur Horizon de Kevin Costner. Pourquoi, au nom de Dieu, quelqu’un se réjouirait-il de l’échec d’un film qui n’est pas une suite ou, Seigneur protège-nous, une partie de l’univers Marvel ? »

Après tout, sans super-héros, où va le monde ?

Bon, si Stephen King fait une déclaration en nommant Dieu à deux reprises et en utilisant une expression allemande, vous pouvez être sûr que le monsieur est remonté. Blague à part, le maître de l’horreur semble surtout considérer qu’Horizon ne mérite pas les moqueries liées à son flop au box-office, et que seules les productions Marvel devraient selon lui expérimenter un tel traitement.

Malheureusement pour Kevin Costner, la prise de position de King ne changera surement pas le destin de son western, et malheureusement pour nous, ça n’empêchera pas Marvel de continuer à faire des mauvais films. Quoi qu’il en soit, Horizon : Une saga américaine est d’ores et déjà arrivé dans nos salles sombres si jamais vous voulez vous faire votre propre avis.