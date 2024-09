Star Wars 10 : Disney n’a pas forcé Daisy Ridley (Rey) à revenir dans la suite (apparemment)

Pour son retour dans Star Wars 10, Daisy Ridley a été approchée par Disney, mais aurait été tout à fait libre de refuser (on y croit ?).

Daisy Ridley, après l’infâme Star Wars : L’Ascension de Skywalker, c’est le désastre Chaos Walking (125 millions de dollars de budget de production pour 26 millions de recettes mondiales, avec une sortie vidéo en France et au Canada) et quelques plus petites productions comme La Vie rêvée de Miss Fran et La Fille du roi des marais. Prochainement, après un film de zombie, We Bury the Dead, la comédienne va revenir dans le prochain film Star Wars, pour l’instant intitulé New Jedi Order et réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy.

Quand Disney veut que tu reviennes dans Star Wars

Star Wars 10 : votre mission, si vous l’acceptez

Plus tôt dans l’année, Daisy Ridley a justifié son retour dans Star Wars par une grande excitation autour du prochain film. Malgré tout, le cinéma étant une industrie, difficile de prendre ce type de déclaration pour argent comptant – surtout quand il s’agit d’un blockbuster estampillé Disney. Ainsi, lorsque le média français Première a demandé à Daisy Ridley si le studio l’a contractuellement forcée à revenir dans la franchise, la comédienne s’est défendue :

« Non, on m’a simplement demandé si je voulais le faire, sur la base d’une idée, sans que le scénario ne soit encore écrit. Mais si je n’avais pas été convaincue par le concept, le film n’aurait pas vu le jour. J’ai pris le temps de réfléchir pendant une journée et je me suis dit que j’avais passé d’excellents moments sur ces films. Cette nouvelle aventure me semblait amusante, pourquoi dire non ? […] Je pense que ce nouveau film sera passionnant et permettra de faire avancer la franchise de façon intéressante. »

Le retour de la Jedi

Plus loin dans l’entretien, Daisy Ridley a expliqué qu’à ses yeux « l’histoire [de L’Ascension de Skywalker] s’était très joliment conclue. Donc il [faut] que le retour de Rey [vaille] la peine, et je pense que c’est le cas. » Aussi, l’actrice s’est confiée sur sa différence d’âge entre le premier Star Wars de la postlogie, sorti en 2015, et Star Wars New Jedi Order, prévu pour 2026. « C’est très excitant d’imaginer la façon dont ma vie actuelle affectera le personnage. »

Pour rappel, Star Wars New Jedi Order devrait débarquer dans nos salles de cinéma françaises le 20 mai 2026.