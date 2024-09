Speak No Evil : le réalisateur de l’original n’a pas aimé le remake, et il le fait savoir

Quand Blumhouse remake un film européen bien méchant, il lisse forcément un peu les choses. C’est ce qui est arrivé à Ne dis rien, devenu Speak No Evil. Et ça n’a pas plu au réalisateur Christian Tafdrup.

Speak No Evil est sorti ce 18 septembre en France, précédé de bonnes critiques. Il faut dire que c’est le remake américain d’une petite pépite dano-néerlandaise pétrie de malaise, qui avait fait son petit effet en 2022 : Ne dis rien. James Watkins (Eden Lake, La Dame en Noir) remplace Christian Tafdrup à la réalisation. James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi et Scoot McNairy récupèrent les rôles principaux.



Forcément, quand un studio américain aussi influent que Blumhouse s’approprie un long-métrage européen, certains ne manquent pas de souligner les différences entre les deux œuvres, et donc le coup de lisseur asséné par l’oncle Sam. Ici, Tafdrup lui-même a pointé du doigt le changement majeur. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça ne lui a pas plu.

ATTENTION, SPOILERS !

Une fin… un peu beaucoup moins méchante

Speak No Evil (enfin si, un peu quand même)

Le 11 septembre 2024, le cinéaste était invité par l’émission de radio danoise Kulturen pour discuter du remake. Et il ne lui a pas vraiment plu. Relayées et traduites par World of Reel (Ecran Large n’ayant pas encore en son sein de rédacteur danophone), ses critiques les plus dures concernent évidemment la fin.

« Je ne sais pas ce qu’ont les Américains, mais ils grandissent avec des histoires héroïques, où le Bien doit vaincre le Mal et cette version du film cultive ça. […] Quand je l’ai vu hier, j’ai constaté qu’ils n’auraient jamais de succès avec un film où les personnages sont lapidés à mort, comme dans le nôtre. Ces gens doivent se battre pour leur famille et vaincre le méchant […] C’est une sorte de happy-end, c’est profondément ancré dans leur culture que l’Amérique doit pouvoir gérer tout ça. »

Le remake

Effectivement, dans le remake, une fois que le couple de héros découvre la vérité sur ses hôtes (ce sont des voleurs d’enfants), il est contraint de les affronter dans un long climax sur le modèle du home invasion. Évidemment, il finit par triompher.

Bien au contraire, dans la version originale, le processus va jusqu’au bout : l’enfant se fait couper la langue plein cadre et ses parents finissent nus, puis lapidés dans une séquence d’autant plus dérangeante que le mari responsable du week-end tente de protéger sa femme avant de succomber sous les coups.

Il va de soi qu’un film grand public américain n’irait jamais dans de telles extrémités. Une modification qui rend le remake « moins dangereux » aux yeux du metteur en scène, et plus approprié à l’industrie américaine de consommation.

Blumhouse n’en est pas à son coup d’essai. En 2015, il avait énormément aseptisé le Martyrs de Pascal Laugier, au grand dam du Français, qui n’a même pas eu la force de regarder le massacre en entier.

Ça se profile tout de même un peu mieux pour Speak No Evil au box-office, avec 24,2 millions de dollars amassés dans le monde en une semaine d’exploitation et une réception globalement positive. Un parcours qui donnera au moins un peu de visibilité à Ne dis rien et traumatisera quiconque s’en tiendrait à la fin de la version Blumhouse.