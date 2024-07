SOS Fantômes : la version féminine s’est fait injustement critiquer, selon cet acteur culte de la saga

Le SOS Fantômes de 2016 s’est fait descendre de tout les côtés à sa sortie, et ce n’est pas mérité, selon cet acteur des films originaux.

Le cas du SOS Fantômes de 2016 est assez fou : de blockbuster oubliable, il a été transformé en bouse absolue par internet. Les détracteurs criant à qui veut bien l’entendre que le film de Paul Feig est un des pires de l’histoire (alors qu’il est sorti le même été que des chefs-d’œuvre comme Suicide Squad, Independence Day : Resurgence, ou encore Tarzan).

Le film a pris cher, très cher même, et ses actrices Kate McKinnon, Leslie Jones, Melissa McCarthy et Kristen Wiig ont toutes été victimes de harcèlement en ligne à l’époque, et ce dès la sortie des bandes-annonces. Ayant subi un mouvement de haine et de dépréciation massif, le reboot n’a pas été aidé non plus par les critiques. En tout cas, selon Dan Aykroyd, qui incarne le Dr. Ray Stantz dans les opus de 1984 et 1989, et qui est aussi le scénariste du premier film, le long-métrage de 2016 vaut bien mieux que ça.

L’heure d’attraper une rédemption ?

SOS Dan

C’est dans un entretien avec People que l’acteur et scénariste est revenu sur le mal-aimé film de Paul Feig, sur lequel il a également été producteur délégué.

« J’ai aimé le film que Paul Feig a réalisé avec ces femmes spectaculaires. J’étais en colère contre eux à l’époque parce que j’étais censé être producteur, que je n’ai pas fait mon travail et que je n’ai pas discuté des coûts. Et le film a coûté peut-être plus cher qu’il n’aurait dû, comme c’est le cas pour tous les films. […] Mais j’ai aimé ce film. J’ai trouvé que le méchant à la fin était génial. J’ai adoré beaucoup de choses. Et bien sûr, Kate McKinnon, Leslie Jones, Melissa McCarthy et Kristen Wiig, vous ne pourrez pas faire mieux. Je suis donc très fier d’avoir pu accorder une licence à ce film, d’y avoir participé, de l’avoir soutenu et de ne pas l’avoir dénigré. Je pense qu’il fonctionne très bien parmi tous ceux qui ont été réalisés. »

Les trolls du film de 2016, colorisés

Pour rappel, le film a coûté la jolie bagatelle de 144 millions de dollars, pour un peu plus de 229 millions récoltés dans le monde. Dan Aykroyd a toujours été très impliqué sur la saga, sur les deux premiers opus, évidemment, mais également sur SOS Fantômes, le jeu vidéo en 2009, qu’il co-écrit avec Harold Ramis. Il a évidemment repris son poste de producteur délégué sur les deux films SOS Fantômes suivant, L’Héritage et La Menace de glace. Vu son engouement, on peut parier qu’il sera encore de la partie pour d’éventuelles suites.