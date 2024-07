Shyamalan défend un de ses films les plus détestés avant la sortie de Trap

Alors que son nouveau film Trap arrive au cinéma, M. Night Shyamalan a défendu l’un de ses films les plus controversés avec amour.

Le prochain film de M. Night Shyamalan, le mystérieux Trap, n’en finit plus d’intriguer. Bien que le film ne soit pas encore sorti, le thriller que son réalisateur présente comme Le Silence des agneaux à un concert de Taylor Swift est source de nombreuses théories. Certains fans du réalisateur d’Incassable décortiquent les images des bandes-annonces en espérant y trouver des indices de twists potentiels, gimmick/marque de fabrique du cinéaste.

Pendant qu’il écume les rédactions afin de promouvoir son Trap, M. Night Shyamalan a été interrogé sur les moments marquants de sa carrière à Hollywood. Le réalisateur est donc revenu sur sa filmographie, et est venu défendre l’un de ses films ayant récolté les plus mauvaises critiques, doublé d’un énorme bide au box-office. Ce qui ne l’empêche pas d’éprouver beaucoup d’affection pour cette production mal-aimée, qui existe dans sa filmographie comme une mouche dans le potage.

Pourquoi tout le monde nous déteste ?

La Trap nigaud

C’est au cours d’une entrevue accordée à The Atlantic que le réalisateur est revenu sur l’un de ses plus beaux ratages. Un film de 2006, produit par la Warner Bros., qui a coûté pas moins de 70 millions de dollars, mais n’a rapporté que 72 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Il s’agit de La Jeune Fille de l’Eau, variation sur les mythes des sirènes et des nymphes, maladroitement enrobée dans un emballage de fable moderne téléphonée.

M. Night Shyamalan défend fièrement ce bide critique et commercial. Il a expliqué qu’il « aime » encore ce film porté par le duo Paul Giamatti et Bryce Dallas Howard. Là où le public a vu une production au scénario bordélique, il le considère comme un exercice de style, qu’il compare au « jazz« . Si le public ne comprend pas cette musique, c’est parce qu’elle « défie les attentes« . Il avait déjà défendu son film dans le livre The Man Who Heard Voices, où il avait déclaré que son film était « brilliant et incompris » : le fiasco était de la responsabilité des équipes de productions, qui n’avaient rien compris à son scénario.

« Non, pitié, pas ce film ! »

La dame du lac, enfin, de la piscine

La Jeune Fille de l’Eau fait partie de cette traversée du désert qu’a connu M. Night Shyamalan. Après la tétralogie vertueuse Sixième Sens, Incassable, Signes (oui, on met celui-là aussi ici), et Le Village, le réalisateur s’est enfoncé dans des productions maladroites, indignes de son savoir-faire. Avec La Jeune Fille de l’Eau, le triste Phénomènes, l’insupportable produit d’exploitation Le Dernier Maître de l’air, puis le détestable After Earth, Shyamalan semblait avoir perdu son mojo.

Shyamalan a retrouvé l’état de grâce avec The Visit en 2015, qui pour un budget de 5 millions de dollars en a rapporté plus de 100 millions. L’année suivante, Split engrangeait 300 millions de dollars de recettes pour 9 millions de budget de départ. Une ligne droite de réussite qui s’est ramassé lamentablement avec Old, avant de repartir à la hausse avec le très bon thriller Knock at the Cabin. « Cinéaste capable du meilleur comme du pire » est une expression qui semble avoir été inventée pour M. Night Shyamalan.

Bryce Dallas Howars, alias « Story ». Subtile, non ?

Trap est la seconde collaboration de M. Night Shyamalan avec Warner Bros., 18 ans après la Jeune Fille de l’Eau. Le thriller avec Josh Harnett dans la peau d’un assassin (mais est-il vraiment l’assassin ?) pris au piège au sein d’un stade pendant un concert où il accompagne sa fille constitue l’un des plus grosses attentes de l’année. La traque du tueur au sein d’un show pour ados prépubères débutera dans les salles de cinéma françaises le 7 août 2024.