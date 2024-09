Rumours : la comédie horrifique la plus étrange de l’année s’offre un mystérieux teaser

Rumours, la comédie noire de Guy Maddin, Evan et Galen Johnson, se dévoile (un peu) dans un teaser bien étrange.

Après The Substance, dont on a pu voir une nouvelle bande-annonce il y a peu, c’est au tour d’un autre film présent au Festival de Cannes 2024 de dévoiler quelques images. Rumours, c’est une comédie horrifique canadienne, réalisée par Guy Maddin et les frères Johnson (le plus jeune, Evan, s’est aussi occupé du scénario), et dotée d’un casting plus qu’impressionnant. En vrac, on peut notamment y retrouver Cate Blanchett, Alicia Vikander (Danish Girl, Ex Machina), Charles Dance (Game of Thrones), Nikki Amuka-Bird ou encore Denis Ménochet (Inglourious Basterds, Jusqu’à la garde).

Présenté comme un film humoristique, décalé et délirant, on s’interrogeait sur la manière dont Rumours allait être mis en avant par son marketing. Et justement, on va commencer à avoir un petit élément de réponse, puisqu’il vient de se dévoiler dans un premier teaser particulièrement mystérieux.

Un gros cerveau…

Rien que par son pitch, Rumours (qui s’appelle également Rumeurs en français) attire forcément la curiosité : des dirigeants mondiaux participent à une réunion du G7, mais se perdent dans les bois alors qu’ils doivent réagir à une crise mondiale non spécifiée. Ajouté à cela un cerveau géant, un épais brouillard et des égos qui s’opposent, et vous obtenez un mélange assez barré, entre horreur et comédie.

D’ailleurs, on le remarque déjà dans ce court teaser : entre son montage, son ambiance visuelle et sonore, ainsi que son rythme étrange, on comprend que, comme ses personnages, Rumours cherchera à nous plonger au coeur de son absurdité (oui, on parle du gros cerveau). Alors, difficile d’en tirer plus, puisque cet aspect décalé rend difficile l’analyse des différentes images, mais après tout, est-ce que ce n’est pas mieux comme ça ?

Absurdité et politique, un mix jamais vu…

Ainsi, par son idée de base, son esthétique et son casting, évidemment que Rumours attire l’attention. Encore faudra-t-il que le film réussisse à plaire malgré sa proposition très décalée, mais ça, c’est l’avenir qui nous le dira. Malheureusement, bien qu’il soit prévu pour le 18 octobre 2024 aux États-Unis, pour le moment, on ne sait pas quand le long-métrage arrivera en France…