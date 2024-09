Rebel Ridge : la fin expliquée par le réalisateur du film de vengeance Netflix

Rebel Ridge cartonne sur Netflix depuis le 6 septembre et son réalisateur, Jeremy Saulnier, est revenu sur la fin très musclée de son film.

Près de six ans après la sortie de son précédent film, Aucun homme ni Dieu, lui aussi sur Netflix, Jeremy Saulnier a enfin dévoilé son Rebel Ridge. Lancé depuis 2019, le film a connu une production chaotique entre le départ de son acteur principal John Boyega (finalement remplacé par Aaron Pierre donc), les ralentissements causés par le Covid, les différends avec Netflix et une post-production lente et laborieuse.

On pouvait donc craindre le pire, d’autant plus vu la promotion très légère de Netflix et l’arrivée du film sur le catalogue en quasi-catimini. Pour notre plus grand plaisir, ce fut heureusement tout le contraire comme le prouve notre critique enthousiaste de Rebel Ridge, signant un retour ultra-efficace de Jeremy Saulnier. Reste toutefois quelques choix dans le grand final qui ont interpellé certains spectateurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi une telle action ? Pourquoi untel réagit ainsi ? Jeremy Saulnier, réalisateur et également scénariste, en a donc dit un peu plus sur la fin de son Rebel Ridge. ATTENTION SPOILERS !!!

Règlement de compte à Shelby Springs

Pourquoi cette fin ?

Pour rappel, Rebel Ridge suit la quête de justice et de vengeance menée par l’ancien Marine Terry Richmond (Aaron Pierre) contre la corruption de la petite ville de Shelby Springs aux États-Unis où la police a injustement saisi l’argent qu’il avait rassemblé pour payer la caution de son cousin. Tout au long du récit, la tension monte donc entre Terry Richmond et les autorités jusqu’à une longue fusillade spectaculaire. Avec Netflix, Jeremy Saulnier est revenu sur la manière dont il a réalisé cette scène :

« Je voulais voir une représentation plus réaliste du combat au corps à corps à l’écran. Ma force et ma stratégie dans ce film étaient de rester ancré et de ne pas atteindre ce niveau de spectacle surchorégraphié auquel nous nous sommes habitués. »

Et en effet, cette fusillade avait quelque chose d’étonnant pour les spectateurs connaissant bien le cinéma de Jeremy Saulnier. Sans trop en révéler sur ses précédentes œuvres, elles finissaient (ou contenaient) en général dans un bain de sang où les cadavres se multipliaient au fil des confrontations. Sauf que dans Rebel Ridge, ce n’est finalement pas le cas.

C’est l’heure de discuter sérieusement de Rebel Ridge

Au contraire, le personnage principal Terry Richmond décide dans la scène de la fusillade (et le climax final) de neutraliser ses « ennemis » sans les tuer. Un choix que Jeremy Saulnier a explicité auprès de SlashFilm :

« Je prends la plupart de mes décisions en fonction du pragmatisme, de la plausibilité et des besoins narratifs. Comment faire pour que je réussisse à faire fonctionner tel ou tel élément ? Et sans trop entrer dans les détails du final, c’était nouveau pour moi de ne pas simplement tuer tout le monde dans mon film (rires). Je voulais utiliser la violence et donner aux gens une sorte de récompense final dans un décor qui peut résonner avec eux, tout en essayant quelque chose de nouveau pour moi et l’insuffler au personnage principal. Je pense que Terry est une sorte de vrai pragmatique. C’est un gentleman. À la fin, il atteint bien un point d’ébullition et explose, mais il détient toujours une sorte de vérité intérieure en lui. Il fallait donc que je m’en serve d’une manière logique. Pour moi, c’était comme une subversion complète de ce à quoi on pouvait s’attendre, surtout de ma part [pour la fin]. (rires) »

« Allo, ouais, c’est pour avoir des infos sur la fin là »

Police communale, shelby springs

Si l’absence d’un final mortel dans Rebel Ridge a pu surprendre, les explications de Jeremy Saulnier sont tout à fait logiques. Choisir de reposer ce grand final sur ce que ferait vraiment son personnage, sans jamais bafouer ses véritables intentions ou la personnalité qu’il a montrée tout au long du film, donne énormément de valeur à toute son évolution et à celle de l’intrigue. Dans cette continuité, SlashFilm a cependant voulu creuser un autre élément du final avec le réalisateur. Le récit dépeint la police comme une force gangrénée par l’argent et le pouvoir, et participant à la corruption systémique de l’Amérique. Pourtant, dans les derniers instants, plusieurs policiers aident le héros à s’en sortir et à régler la situation. Était-ce une demande de Netflix pour s’éviter certaines polémiques ou un choix de Saulnier lui-même ? Voici la réponse de Jeremy Saulnier :

La corruption sous l’œil de l’autorité

« C’est juste la façon dont j’ai conçu la fin. Après un deuxième ou troisième visionnage, je pense qu’il est très clair que les gens qui font partie de ces systèmes corrompus sont en réalité dirigés par seulement quelques personnes et que le reste ne croit souvent pas pleinement au système qu’il perpétue en quelque sorte. Bien sûr, ils trouvent le moyen de renier leur propre rôle et de donner un sens à ce qu’ils font malgré tout […] mais si vous regardez le champ de bataille dans le final, il y a beaucoup d’humains là-bas et ils sont confus. Et parfois, les gens sont juste poussés trop loin [dans leur retranchement] et j’ai essayé d’insuffler ce niveau de plausibilité et de réalité. Mais c’est vrai que, de nos jours, ce n’est pas forcément évident de dépeindre les policiers comme des humains qui ont aussi des limites et veulent faire respecter la loi.«

Une preuve de plus, s’il en fallait une, de la puissance scénaristique de Rebel Ridge, capable de dézinguer tout un système pendant plus de 2h sans tomber dans une caricature sans queue ni tête.