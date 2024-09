Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 6 au 12 septembre 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 6 au 12 septembre 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Rebel Ridge

Disponible le 6 septembre

Durée : 2h11

Ça parle de quoi ? Un ex-Marine s’attaque à la corruption dans une petite ville des États-Unis quand la police saisit injustement le sac contenant l’argent prévu pour payer la caution de son cousin.

Pourquoi il faut le regarder ? « One mind. Any weapon » (« un seul esprit, n’importe quelle arme » en français). En utilisant ce fameux crédo des Marines, on comprend que Rebel Ridge ne va pas faire dans la dentelle. Présenté comme un thriller d’action, ce long-métrage réalisé par Jeremy Saulnier nous plongera donc en plein dans l’affrontement entre un ancien militaire et une police brutale et corrompue. Avec ce genre de pitch, difficile de ne pas trouver des grosses similitudes avec le premier Rambo (First Blood en version originale), qui racontait l’histoire d’un ex-vétéran du Vietnam qui se venge de policiers injustes.

C’est Aaron Pierre, qu’on a notamment pu voir dans Brother, qui jouera Terry Richmond, le personnage principal de Rebel Ridge. Bref, si vous voulez que ça pète, vous êtes sûrement au bon endroit.

Emily in Paris saison 4 partie 2

Disponible le 12 septembre

Durée : 5 épisodes de 30 minutes environ

Ça parle de quoi ? Nouvelles passions, nouvelles modes, nouvelle Emily ? Une Américaine génie du marketing s’épanouit en amour comme dans la vie après avoir décroché le job de ses rêves à Paris.

Pourquoi il faut le regarder ? Emily in Paris, mais elle ne va pas y rester finalement ! Pour la deuxième partie de la saison 4, Emily s’envole pour Rome, originellement pour le travail, mais aussi pour retrouver le bel italien Marcello. Bon, comme vous l’avez compris, c’est toujours autant le bordel dans la vie sentimentale du personnage de Lily Collins, qui n’arrive vraiment pas à choisir entre tel et tel prétendant (après, on ne peut pas dire qu’elle soit aidée).



À lire aussi Notre critique de la partie 1 de la saison 4 d’Emily in Paris

Au-delà de l’intrigue et des relations amoureuses de l’Américaine, cette seconde partie a surtout pour ambition de remonter le niveau après des premiers épisodes globalement considérés comme décevants. Dans tous les cas, le fait de déplacer la protagoniste dans une autre capitale européenne va peut-être améliorer le rythme de la série via de nouvelles idées, en plus de donner un petit coup de pouce au tourisme romain, et « Oh my God » on sait qu’elle en a besoin…

MAIS AUSSI…

Selling Sunset saison 8, Jack Whitehall: Fatherhood with My Father, Les Gros poissons, Ángel Di María : à l’assaut du mur, Boxeur…