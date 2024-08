Emily in Paris Saison 4 Partie 1 : critique du bonbon doux-amer de Netflix 

Paris sans les JO, mais avec Emily

Soyons clairs tout de suite : avec sa première moitié de saison 4 (mode de plus en plus agaçante de la part de Netflix d’ailleurs), Emily in Paris n’évite pas les écueils de ses trois premières fournées. En bref, la photographie est toujours aussi immonde, les péripéties sont toujours résolues en quelques secondes, et les concepts marketing d’Emily sont toujours à côté de la plaque (visiblement, les Français ne savent pas ce qu’est une kiss cam…).

Pour autant, la série de Darren Star a acquis avec le temps un certain capital sympathie, et ce n’est pas juste parce qu’elle a eu à l’usure ses spectateurs en manque d’amour et de croissants (enfin pas seulement). De saison en saison, la base comique de son écriture – une étrangère essaie de s’intégrer face aux us et coutumes “si étranges et exotiques” de la France – s’est estompée, et avec elle ses pires clichés sur la vie parisienne.

Bien sûr, la mise en scène ne peut pas s’empêcher de traiter la capitale de l’amour comme un bijou bling-bling et scintillant, mais plus le temps passe, et plus ses transitions de séquences esquivent les plans carte postale sur la Tour Eiffel ou Montmartre. D’aucuns diraient que le ridicule presque touchant de cette exécution faisait son charme, et c’était en partie notre cas, puisqu’on s’amusait à chaque saison à transformer notre critique en jeu à boire envers ses fautes de goût récurrentes.

Néanmoins, on sentait déjà avec la saison 3 qu’Emily in Paris préparait une légère mue. Maintenant que son héroïne a trouvé sa place au pays des escargots, il n’est plus question de son sentiment d’appartenance. Non seulement le triangle amoureux avec Gabriel et Alfie a plus de place pour exister, mais le monde si idyllique de la mode et de la communication dans lequel évolue le personnage montre sa véritable nature.

Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice

Sous la Seine, d’autres types de requins

Avec l’arrivée de la multinationale LVMA dans l’équation (toute ressemblance avec un autre acronyme n’est pas fortuite), Emily in Paris amenait soudainement un élan de compétition auquel était confronté l’agence Grateau et sa patronne Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). Petit à petit dépossédés de leurs clients par un géant du luxe, les personnages ne pouvaient que voir l’impact de ce Goliath, qui dévoilait au passage ses coulisses, et les pratiques toxiques de son chef d’entreprise.

Face à sa protagoniste toujours aussi naïve, la série choisit enfin d’adopter un regard plus désenchanté sur la méritocratie, et plus particulièrement sur la difficulté pour les femmes à se hisser dans un tel milieu vers des postes à responsabilité. Au travers d’une séquence étonnamment glaçante dans un dressing, la réalité des abus sexuels et de l’objectification féminine vient frapper à la porte de cet univers de paillettes.

On garde le sourire

Plus que jamais, Emily in Paris a compris que Sylvie, derrière sa nonchalance et sa mauvaise humeur toute parisienne, est de loin le personnage le plus complexe et intéressant de la série. En tant qu’ancienne victime du patron de LVMA, la voilà confrontée à la possibilité de témoigner de son traumatisme, ainsi qu’aux risques de sa parole sur sa carrière.

Bien entendu, le bonbon sucré de Netflix n’a pas soudainement sombré dans la noirceur tragique, et résout un peu trop facilement les enjeux pourtant conséquents de l’affaire (après, on attend de voir si la seconde moitié de saison rebondira sur ces éléments). L’ensemble compense même cet arc narratif détonnant par une petite virée bien kitsch à Giverny (mais c’est aussi pour ça qu’on l’aime).

Reste qu’au sein de cette production on ne peut plus lisse, difficile de reprocher à Emily in Paris ce raccord avec le réel et les problématiques de son temps, bien loin de sa déconnexion habituelle reflétée par le milieu social qu’elle dépeint. En ajoutant dans la mixture ses retournements de situation de soap opera divertissants et ses élans romantiques chaleureux, la série en vient enfin à sincèrement toucher notre petit cœur.

La partie 1 de la saison 4 d’Emily in Paris est disponible sur Netflix depuis le 15 août 2024.