Emily in Paris Saison 4 : une bande-annonce pour le retour du plaisir coupable de Netflix

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de la saison 4 d’Emily in Paris. Que pouvons-nous attendre pour la suite de la série ?

S’il est évident qu’Emily in Paris est loin d’être parfaite, on ne peut pas nier que la série de Darren Star a été un véritable évènement lors de sa sortie (58 millions de spectateurs), malgré une réception oscillant entre le plaisir coupable et le facepalm. Entre ses personnages, son esthétique et le cadre parisien, beaucoup sont ainsi tombés sous le charme des aventures d’Emily Cooper (Lily Collins), et ça ne semble pas près de s’arrêter.

La fin de la saison 3 d’Emily in Paris nous laissait d’ailleurs sur un gros retournement de situation, et on se demandait forcément quel chemin prendrait la suite de l’histoire. Et presque deux ans plus tard, nous allons enfin avoir droit à une réponse, puisque Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de la saison 4 d’Emily in Paris (divisée en deux parties) ainsi que ses dates de sortie.

Emily in Paris, again…

(ATTENTION, SPOILERS SUR LA SAISON 3 !) À la fin de la saison 3, Camille interrompt ses propres vœux de mariage avec Gabriel et lui dit qu’elle sait qu’il aime toujours Emily. De son côté, le personnage de Lily Collins voit sa relation avec Alfie s’arrêter, le Britannique soupçonnant qu’il se passe quelque chose entre eux et ne voulant pas être son deuxième choix.

À la vue de cette bande-annonce, nous retrouverons évidemment le triangle amoureux entre Emily, Alfie et Gabriel, mais il n’est pas à exclure qu’un autre personnage fasse à son tour chavirer l’Américaine. Cette intrigue sera toujours entremêlée avec la carrière de la jeune femme dans son agence de mode et sa vie parisienne.

Oh mon dieu, c’est la tour Eiffel…

Côté casting, nous retrouverons évidemment, en plus de Lily Collins, les autres acteurs des saisons précédentes, comme Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat ou encore Lucien Laviscount.

La sortie de cette quatrième saison d’Emily in Paris se fera en deux fois, la première partie devant arriver sur Netflix le 15 août 2024 et la seconde le 12 septembre 2024.