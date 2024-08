Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 9 au 15 août 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 9 au 15 août 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

La Nuit du 12

Disponible le 12 août

Durée : 1h54

Le titre ment, ce n’est pas que la nuit, honteux

Ça parle de quoi ? Un enquêteur chevronné et un nouveau chef enquêtent sur le meurtre d’une jeune femme, Clara. Mais alors que les suspects et les pistes se raréfient, leur obsession tourne au cauchemar.

Pourquoi il faut le regarder ? Tout simplement car c’est l’un des polars français les plus captivants de ces dernières années. La nuit du 12 réalisé par Dominik Moll (Harry, un ami qui vous veut du bien) se penche sur un fait divers parmi des centaines d’autres pour refléter les dysfonctionnements d’un système plus large. Ce sont les rouages du féminicide qui sont mis en scène, de la même façon que Promising Young Woman pour la culture du viol.

La retenue de la réalisation et la pudeur de la mise en scène entretiennent le malaise après une première séquence très éprouvante. Celle-ci permet une compassion sans condition pour Clara, même si l’enquête exhume les détails les plus glauques sur sa vie privée et sexuelle, sans pour autant tomber dans le sensationnalisme. Le scénario de Dominik Moll et Gilles Marchand démontre alors une justesse étourdissante dans son écriture parvenant à la fois à échapper aux clichés du genre tout en faisant monter la tension crescendo. Un grand film à ne pas rater.

Emily in Paris – Saison 4 – Partie 1

Disponible le 15 août

Durée : 5 épisodes de 30 minutes environ

Ça parle de quoi ? Nouvelles passions, nouvelles modes, nouvelle Emily ? Une américaine génie du marketing s’épanouit en amour comme dans la vie après avoir décroché le job de ses rêves à Paris.

Pourquoi il faut le regarder ? Oh my God, she’s back in Paris ! Presque deux ans plus tard, Emily in Paris revient pour une quatrième saison, et nul doute que ça va faire pas mal de bruit. On retrouvera ainsi l’Américaine la plus célèbre de la capitale hexagonale (Lily Collins), aux côtés d’Alfie, Gabriel, Mindy et compagnie dans de nouveaux épisodes mixant humour, romance et mode.

Après les évènements de la saison 3, la suite de la série évènement se concentrera logiquement sur le triangle amoureux central de la série, ainsi que sur la carrière d’Emily qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que la jeune femme s’imprègne de la vie parisienne. Il ne faut pas non plus exclure la possibilité qu’un nouveau personnage principal intègre cette saison 4 et y rajoute encore un peu de mystère, pour pourquoi faire à son tour chavirer le cœur de l’Américaine.

Retour à Cold Mountain

Disponible le 15 août

Durée : 2h34

Quand tu vois la perspective d’une soirée Netflix loin des boites

Ça parle de quoi ? Dans une Amérique déchirée par la guerre de Sécession, un homme et une femme vont accomplir l’un vers l’autre le plus extraordinaire des voyages.

Pourquoi il faut le regarder ? Parmi les œuvres sur la Guerre de Sécession, on vous propose Retour à Cold Mountain. Réalisé par Anthony Minghella (Le Patient anglais, Le Talentueux Mr Ripley), ce film sorti en 2003 et tiré du livre du même nom de Charles Frazier nous plonge au cœur du conflit le plus important de l’histoire des États-Unis. Porté par un casting vraiment impressionnant, avec en tête le trio Jude Law/Nicole Kidman/Renée Zellweger, le long-métrage est un mélange de plusieurs genres, entre guerre, comédie romantique et drame historique.

Il a été nommé pour plusieurs prix aux Golden Globes et aux Oscars, et en a remporté deux pour la performance géniale de Renée Zellweger. Mais plus important, le film propose surtout une excellente représentation de la Guerre de Sécession, que ce soit au niveau de son scénario, de son esthétique ou même carrément de son ambiance musicale. Pour les fans de cette période, c’est donc immanquable.

Lost – L’intégrale

Disponible le 15 août

Durée : 6 saisons de 20 épisodes de 40 minutes environ

Ça parle de quoi ? Après le crash de leur avion sur une île perdue, les survivants doivent apprendre à cohabiter et survivre dans cet environnement hostile. Bien vite, ils se rendent compte qu’une menace semble planer sur l’île…

Pourquoi il faut le regarder ? Au panthéon des séries, les places sont rares, et l’une d’elles est sans aucun doute occupée par Lost. La série créée par J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber a captivé des millions de spectateurs pendant 6 ans et 9 saisons, et à juste titre. Le mystère du destin des survivants du vol 815 est intrigant, fascinant même. Le petit groupe survit, mais surtout vie sur cette ile pas si déserte. Les scénaristes poussent le surnaturel et l’intrigue avant tout, oui, mais ils n’oublient jamais que le cœur de Lost, ce sont ses humains et leurs interactions.

Certes, la fin est clivante, mais elle n’enlève rien au plaisir de la découverte de cet étrange monde. La narration a totalement poussé le monde des séries à évoluer et à aller de l’avant, et l’évènement qu’a représenté la création de Lindelof a été sans précédent. À rattraper, ou revoir pour tout comprendre, de toute urgence.

MAIS AUSSI….

Pokémon, les horizons, Haseen Dillruba : Beauté envoûtante 2, Missions croisées, Caractères de chiens, Daughters, Romance in the House…