Lost : cette actrice ne s’est toujours pas remise de sa mort dans la série culte

Cette actrice de Lost, les disparus ne semble toujours pas remis de la mort de son personnage dans la série culte.

Parmi les séries les plus cultes des années 2000, il y a bien évidemment Lost. Créée par J. J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, cette œuvre dont la diffusion a démarré en 2004 s’est ainsi étendue sur six saisons et 121 épisodes. Et même si le final a beaucoup divisé les spectateurs lors de sa diffusion (nous, on pense que la fin de Lost n’est pas ratée), la série est devenue une des pierres angulaires du petit écran.

Peu importe la carrière, les comédiens passés par la série sont donc régulièrement interrogés sur leur expérience, même vingt ans après le lancement. Et justement, l’une des actrices de Lost est récemment revenue sur la mort de son personnage. Elle en a profité pour avouer qu’elle ne s’était jamais vraiment remise de cet évènement, considérant que les showrunners auraient peut-être pu « l’emmener un peu plus loin« . Et oui, on va évidemment spoiler forcément.

Perdus, littéralement

Lost (in Translation)

C’est Maggie Grace, l’interprète de l’insupportable Shannon dans Lost, qui s’est donc plainte de la mort de son personnage durant l’épisode 7 de la saison 2. Elle a ainsi révélé à The Independant que cette mort restait l’un des moments les plus difficiles de sa carrière, voire le plus dur, encore aujourd’hui :

« Je pensais qu’ils allaient l’emmener un peu plus loin. […] C’est toujours le pire déchirement de ma carrière. J’étais dévastée ! […].[Shannon] était une espèce de caricature du privilège blanc avant même que ça devienne une expression. Et peut-être que je faisais tout simplement trop bien mon boulot pour la rendre incroyablement énervante. »

On est pas aussi triste qu’elle…

L’actrice américaine a ensuite expliqué comment la production aurait pu, selon elle, faire évoluer son personnage à travers la série au lieu de la tuer :

« Je pensais que peut-être, elle aurait pu faire quelque chose de surprenant, ou trouver une nouvelle tonalité. Peut-être qu’elle aurait pu, au dernier moment, se racheter et devenir incroyablement altruiste. Je pense que c’est arrivé par petits éclairs, mais pas de la manière dont je l’espérais en termes d’arc narratif. »

On peut comprendre la frustration de Maggie Grace, même si ce n’est pas le seul rôle important qu’elle ait joué dans sa carrière. On peut notamment penser à la trilogie Taken, dans laquelle elle interprétait la fille de Bryan Mills (Liam Neeson), ou encore à sa participation aux deux derniers films de la saga Twilight. Oui, bon, rien de très glorieux il est vrai.